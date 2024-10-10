Tuyển Điện tử viễn thông CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH GENBYTE TECHNOLOGY (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 10/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Điện tử viễn thông

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nhà xưởng D2, Lô I

- 15

- 1 Đường D12, Khu CNC, P.Tăng Nhơn Phú B , Tp.Thủ Đức, TP.HCM, Quận 9

Hỗ trợ và kết hợp với các Phòng ban/Bộ phận trong việc soạn thảo, duy trì các quy chế, quy định, quy trình làm việc. Lập và thực hiện kế hoạch kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ. Phát hành tài liệu được phê duyệt, cập nhật tài liệu lên Data Center , cập nhật Danh mục tài liệu toàn Công ty. Lập và lưu hồ sơ, tìm giải pháp cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban. Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống. Phối hợp, đóng góp ý kiến cùng Quản lý để xây dựng các tài liệu chuyên môn. Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến. procedure: 9001-2015, 14001-2015, SMETA, SEDEX
Hỗ trợ và kết hợp với các Phòng ban/Bộ phận trong việc soạn thảo, duy trì các quy chế, quy định, quy trình làm việc.
Lập và thực hiện kế hoạch kiểm soát, đánh giá định kỳ việc tuân thủ hệ thống ISO của các phòng ban, bộ phận. Thường xuyên kiểm tra các bộ phận đảm bảo các chính sách và quy trình được thông qua và thực hiện đầy đủ.
Phát hành tài liệu được phê duyệt, cập nhật tài liệu lên Data Center , cập nhật Danh mục tài liệu toàn Công ty.
Lập và lưu hồ sơ, tìm giải pháp cho tất cả các điểm không phù hợp của từng phòng ban. Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống.
Phối hợp, đóng góp ý kiến cùng Quản lý để xây dựng các tài liệu chuyên môn.
Báo cáo cho Quản lý trực tiếp về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
procedure: 9001-2015, 14001-2015, SMETA, SEDEX
Báo cáo khó khăn, vướng mắc cần xử lý kịp thời.

Ưu tiên ứng viên chuyên ngành liên quan môi trường , an toàn lao dộng , điện - điện tử , quản lý chất lượng ... Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (nghe nói đọc viết) Kinh nghiệm: -Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, am hiểu quy định về quản lý kiểm soát rủi ro.
Ưu tiên ứng viên chuyên ngành liên quan môi trường , an toàn lao dộng , điện - điện tử , quản lý chất lượng ...
Thành thạo tiếng Trung hoặc tiếng Anh (nghe nói đọc viết)
Kinh nghiệm: -Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương, am hiểu quy định về quản lý kiểm soát rủi ro.

Lương thỏa thuận 15-20 Triệu
Chế độ BHXH, phép năm , thưởng lễ tết ... đầy đủ
Môi trường làm việc thân thiện, có cơ hội phát triển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Nhà xưởng D2, Lô I-15-1, Đường D12, Khu công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

