Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty Cổ Phần Quốc Tế VietAnt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 82/116 Nhân Hoà - Nhân Chính - Thanh Xuân Hà Nội , Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

• Tìm kiếm, khai thác các hợp đồng sự kiện

• Có khả năng viết Proposal, báo giá, kế hoạch thực hiện.

• Đàm phán hợp đồng, giá cả với khách hàng và đối tác.

• Theo dõi tiến độ các dự án du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trên 1 năm kinh nghiệm làm sales trong mảng du lịch.

• Có kỹ năng xây dựng lịch trình, báo giá tour.

• Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt.

• Không yêu cầu bằng cấp.

• Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế VietAnt Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương cứng: 8.000.000 - 15.000.000 VND tùy theo năng lực và kinh nghiệm.

• Hoa hồng hấp dẫn theo doanh thu

• Tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn.

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

• Nghỉ chiều T7, CN hàng tuần; 12 ngày phép / năm

• Chế độ ốm đau, thai sản, hiếu hỉ, sinh nhật, tặng quà 8 / 3,20/10, 1/6, rằm trung thu...

• Chế độ thăm quan, nghỉ mát, teambuilding

• Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hiểm bắt buộc cho NLĐ

• Chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết, lương tháng thứ 13 theo quy định.

• Độ tuổi: Không giới hạn tuổi

• Lương: Cạnh tranh

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Quốc Tế VietAnt

