Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 60a, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hỗ trợ Bác sỹ thực hiện một số thủ thuật trong quá trình điều trị da.

- Trực tiếp thực hiện 1 số dịch vụ tiêm cấy cơ bản

- Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình điều trị; hướng dẫn khách sử dụng thuốc.

- Thực hiện các công việc chuyên môn điều dưỡng

- Thời gian làm việc: 10h/ca - ca xoay (tuần nghỉ 1 ngày - không nghỉ cuối tuần và ngày lễ)

+ Ca 1: 08h00 - 18h00

+ Ca 2: 10h00 - 20h00

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Độ tuổi: 23-35 tuổi

- Tốt nghiệp tối thiểu: Trung cấp chuyên ngành

- Có chứng chỉ hành nghề

- Kinh nghiệm: 1 năm trờ lên vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm da liễu và Nội Khoa - Không có kinh nghiệm về thẩm mỹ sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15tr trở lên

- Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)

- Teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao

- Thưởng lễ, lương tháng 13,14++

- Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày

- Phát đồng phục khi làm việc (miễn phí 100%)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin