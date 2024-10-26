Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 15 - 30 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 60a, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

- Hỗ trợ Bác sỹ thực hiện một số thủ thuật trong quá trình điều trị da.
- Trực tiếp thực hiện 1 số dịch vụ tiêm cấy cơ bản
- Tư vấn, giải đáp thắc mắc của khách hàng trong quá trình điều trị; hướng dẫn khách sử dụng thuốc.
- Thực hiện các công việc chuyên môn điều dưỡng
- Thời gian làm việc: 10h/ca - ca xoay (tuần nghỉ 1 ngày - không nghỉ cuối tuần và ngày lễ)
+ Ca 1: 08h00 - 18h00
+ Ca 2: 10h00 - 20h00

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Độ tuổi: 23-35 tuổi
- Tốt nghiệp tối thiểu: Trung cấp chuyên ngành
- Có chứng chỉ hành nghề
- Kinh nghiệm: 1 năm trờ lên vị trí tương đương. Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm da liễu và Nội Khoa - Không có kinh nghiệm về thẩm mỹ sẽ được đào tạo

Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 15tr trở lên
- Đóng BHXH, BHYT (Đóng bảo hiểm khi hết thử việc)
- Teambuilding, Year End Party...tiêu chuẩn 5 sao
- Thưởng lễ, lương tháng 13,14++
- Được hỗ trợ ăn ca 2 bữa/ ngày
- Phát đồng phục khi làm việc (miễn phí 100%)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH MTV Lavender By Chang Sài Gòn

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 163, pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

