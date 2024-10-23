Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 70 Triệu

Mức lương 15 - 70 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: CS Tân Bình - 77 Hoàng Hoa Thám, Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 15 - 70 Triệu

- Quản lý, đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên bao gồm: giám sát chất lượng, số cuộc gọi và doanh số của nhân viên hàng ngày.

- Xây dựng và triển triển khai kế hoạch làm việc cho team

- Phân bổ data khách hàng cho nhân viên.

- Lên quy trình quản lý, đào tạo và phát triển kỹ năng nhân viên

- Hỗ trợ xử lý tình huống, huấn luyện nhân viên về kỹ năng giao tiếp qua điện thoại và nghiệp vụ sản phẩm.

- Xử lý các vấn đề trong quá trình tư vấn và làm việc của nhân viên: Khách hàng khó tiếp cận,

Khách hàng cần hỗ trợ gấp trong ngày.

- Chịu trách nhiệm về doanh số của nhóm theo ngày, tuần và tháng; Thúc đẩy, quản lý để mỗi nhân viên đạt được chỉ tiêu hàng tháng.

- Tiếp nhận đào tạo cho nhân viên mới.

- Xây dựng kế hoạch tháng/quý/năm và phát triển kỹ năng xây dựng kế hoạch cho nhân sự cấp dưới.

- Thiết lập hệ thống quy trình và hệ thống quản lý tại phòng khám.

- Leader sẽ có trách nhiệm các đầu mục công việc thêm về cơ sở theo sự chỉ đạo của Quản lý.

- Chịu trách nhiệm giám sát, Feedback các phòng ban khác, chất lượng dịch vụ lại cho các quản lý bộ phận.

- Mở rộng kênh bán hàng đa kênh để kiếm thêm thu nhập (Chương trình tự tìm kiếm KH có 10% hoa hồng ngoài bảng lương)

- Giải quyết, xử lý Complain, đưa giải pháp cho Quản lý 1 cách tối ưu nhất.

- Tự tuyển dụng, phối hợp với phòng NS để tuyển dụng đảm bảo NS đội nhóm.

- Là một người Leader mẫu mực, tạo văn hoá đội nhóm lịch sự, máu chiến, tham vọng.

- Đào tạo và phát triển đội ngũ nhân sự tại phòng khám.

- Cơ hội, thách thức, thử sức. Sau 02 tháng đạt KPI. Thưởng hoặc tăng LCB hoặc thăng cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 70 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm làm việc trên 2 năm ở vị trí tương đương.

- Ưu tiên có kinh nghiệm quản lý đồng vị trí ngành nha khoa, thẩm mỹ viện, ngành sức khỏe, BĐS.

- Có khả năng nhận diện khách hàng mục tiêu, lên kế hoạch sáng tạo và dẫn dắt các chiến dịch theo hướng thu hút.

- Kỹ năng lãnh đạo, đàm phán, làm việc nhóm.

- Tư duy, tương tác, tham mưu xử lý các đầu công việc tại trung tâm cùng quản lý cơ sở

Tại Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio Thì Được Hưởng Những Gì

- LCB: 10 – 15tr, + Thưởng + DS KPI. Trung bình 15.000.000đ – 70.000.000đ

- Thưởng Tết, sinh nhật, hiệu suất kinh doanh quý/tháng/năm

- Khám sức khỏe, teambuilding,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, hiện đại, trẻ trung, cởi mở.

- Tài trợ chi phí tham gia các khóa học để mở rộng kiến thức, tâm hiểu biết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Viện Điều Trị Cơ Xương Khớp iBone Fisio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.