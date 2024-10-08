Tuyển Quản lý kinh doanh Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu

Mức lương 16 - 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km10 Đại Lộ Thăng Long, An Khánh, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 16 - 22 Triệu

Quản lý 2 bộ phận: Mua hàng và Kho vật tư

1.Về mảng Mua hàng: Mua hàng ngành cửa lưới chống côn trùng, cửa xếp lá nhựa, nhôm trong và ngoài nước

Trực tiếp lập kế hoạch và thực hiện các hoạt động mua hàng: Phân tích nhu cầu mua sắm vật tư, hàng hóa dựa trên kế hoạch sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Lập kế hoạch mua hàng, lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có năng lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm kiếm thông tin, so sánh giá cả, chất lượng vật tư, hàng hóa từ các nhà cung cấp khác nhau. Đàm phán, thương lượng giá cả, điều kiện hợp đồng mua bán vật tư, hàng hóa. Theo dõi tiến độ giao hàng, đảm bảo nguồn cung cấp vật tư, hàng hóa đầy đủ, đúng thời gian. Giải quyết khiếu nại, tranh chấp liên quan đến hoạt động mua bán vật tư, hàng hóa. Quản lý nhà cung cấp: Đánh giá, lựa chọn nhà cung cấp uy tín, có năng lực đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Xây dựng và duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài với nhà cung cấp. Giám sát hoạt động của nhà cung cấp, đảm bảo cung cấp vật tư đúng tiến độ, chất lượng.

2. Quản lý Vật tư:

Lập kế hoạch nhập kho, xuất kho vật tư. Kiểm tra, giám sát chất lượng, số lượng vật tư khi nhập kho. Sắp xếp, bảo quản vật tư trong kho theo khoa học, đảm bảo an toàn, chống thất thoát. Cập nhật, theo dõi tình trạng tồn kho, lập báo cáo tồn kho định kỳ. Xử lý vật tư hư hỏng, dư thừa theo quy định.

3. Phụ trách một số công việc khác như:

Tham gia xây dựng chiến lược phát triển cho phòng Mua hàng và Quản lý Vật tư. Nghiên cứu thị trường, cập nhật thông tin về giá cả, chất lượng vật tư, hàng hóa. Đề xuất các giải pháp cải tiến quy trình mua hàng, quản lý vật tư, nâng cao hiệu quả hoạt động. Tham gia các hoạt động khác do Ban lãnh đạo giao phó.

Với Mức Lương 16 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi: Không quá 38 tuổi Tốt nghiệp Đại học các ngành liên quan, Tiếng Trung hoặc Tiếng Anh thương mại Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mua hàng, quản lý vật tư trong lĩnh vực cơ kim khí, hạt nhựa.

Tại Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 16.000.000 đ đến 22.000.000 đ Lương tháng 13, thưởng năm theo kết quả kinh doanh; Chế độ bảo hiểm, thai sản theo quy định Pháp luật hiện hành; Chế độ phúc lợi: hỷ; hiếu/ốm đau (bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con) theo quy định của Công ty. Phép năm 12 ngày

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Cơ kim khí Quang Minh

