Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 18 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 2

Mô Tả Công Việc

Xây dựng quy trình triển khai dịch vụ

-Phối hợp với các Phòng/ Ban/ Bộ phận liên quan để xây dựng các quy trình làm việc chuẩn (SOP) cho các dịch vụ chăm sóc xe;

- Tối ưu hóa quy trình làm việc nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ.

Xây dựng và phát triển đội ngũ Kỹ thuật viên

- Lên kế hoạch tuyển dụng và đào tạo Kỹ thuật viên mới để đáp ứng nhu cầu nhân sự theo tiến độ mở rộng thị trường của Công ty;

- Đảm bảo các Kỹ thuật viên luôn nắm bắt và thực hiện đúng quy trình kỹ thuật.

Tiêu chuẩn đánh giá và kiểm soát chất lượng

- Xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng dịch vụ của toàn hệ thống;

- Định kỳ kiểm tra và đánh giá chất lượng triển khai dịch vụ của Kỹ thuật viên.

Giám sát hoạt động kỹ thuật

- Giám sát toàn bộ hoạt động của các Kỹ thuật viên tại các Điểm dịch vụ để đảm bảo dịch vụ luôn được triển khai đúng quy trình;

- Hỗ trợ giải quyết các tình huống kỹ thuật phát sinh tại các Điểm dịch vụ.

Phát triển dịch vụ và cải tiến kỹ thuật

- Nghiên cứu và triển khai thêm các dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu thị trường;

- Đánh giá và cập nhật các quy trình, tiêu chuẩn mới để cải thiện hiệu suất hoạt động.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kỹ thuật, Cơ khí, hoặc các ngành liên quan.

- Có kiến thức chuyên sâu về các quy trình vệ sinh và chăm sóc xe ô tô, xe máy.

- Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực vệ sinh xe, trong đó có ít nhất 2 năm ở vị trí quản lý kỹ thuật.

- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm kỹ thuật, đào tạo nhân viên và phát triển quy trình dịch vụ.

- Kỹ năng giám sát, quản lý quy trình và tối ưu hóa vận hành.

- Thành thạo trong việc sử dụng và bảo trì các thiết bị vệ sinh xe

Quyền Lợi

- Thu nhập: Từ 18 - 25tr

- Thử thách và phát triển không ngừng: Bạn sẽ được làm việc trong môi trường khuyến khích sáng tạo và đổi mới.

-Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ làm sạch xe hiện đại, không ngừng phát triển.

- Đồng nghiệp trẻ trung, thân thiện, luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau như một gia đình

-Ký hợp đồng chính thức và tham gia đầy đủ BHXH theo quy định sau 02 tháng thử việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

