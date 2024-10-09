Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển IT phần mềm CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 21/10/2024
CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

IT phần mềm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng IT phần mềm Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Nova Evergreen, 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc IT phần mềm Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Phụ trách Phòng Marketing, Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị: Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến lược tiếp thị toàn diện nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng. Quản lý đội ngũ: Đào tạo và giám sát đội ngũ tiếp thị, đảm bảo các thành viên đạt được mục tiêu đề ra. Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả. Quản lý ngân sách: Quản lý ngân sách tiếp thị, đảm bảo chi tiêu hợp lý và đạt được hiệu quả cao nhất. Xây dựng nội dung: Phát triển và quản lý nội dung tiếp thị trên các kênh truyền thông xã hội, website, và các kênh truyền thông khác. Quan hệ đối tác: Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược, khách hàng và các bên liên quan. Đo lường và báo cáo: Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo. Triển khai các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.
Phụ trách Phòng Marketing,
Lập kế hoạch chiến lược tiếp thị: Xây dựng, triển khai và quản lý các chiến lược tiếp thị toàn diện nhằm tăng cường nhận diện thương hiệu và thúc đẩy doanh số bán hàng.
Quản lý đội ngũ: Đào tạo và giám sát đội ngũ tiếp thị, đảm bảo các thành viên đạt được mục tiêu đề ra.
Phân tích thị trường: Nghiên cứu và phân tích thị trường, xu hướng và đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược tiếp thị hiệu quả.
Quản lý ngân sách: Quản lý ngân sách tiếp thị, đảm bảo chi tiêu hợp lý và đạt được hiệu quả cao nhất.
Xây dựng nội dung: Phát triển và quản lý nội dung tiếp thị trên các kênh truyền thông xã hội, website, và các kênh truyền thông khác.
Quan hệ đối tác: Phát triển và duy trì mối quan hệ với các đối tác chiến lược, khách hàng và các bên liên quan.
Đo lường và báo cáo: Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và báo cáo kết quả cho ban lãnh đạo.
Triển khai các công việc khác theo sự chỉ đạo của Ban Giám đốc.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nam, độ tuổi 1992 - 1997, Ứng viên vui lòng đính kèm portfolio khi gửi CV apply, Có kiến thức về branding & performance marketing, Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch paid ads ngân sách lớn, Thành thạo các kỹ năng sử dụng phần mềm marketing tools phổ biến (thiết kế landing page, chatbot, automation tools, báo cáo, Gtag, Affiliate Marketing tools...), Có khả năng cập nhật, phát triển và quản lý các nền tảng mạng xã hội của công ty (Page, web, cá kênh social...), Có khả năng nghiên cứu, thiết kế hình ảnh thương hiệu, truyền thông,... Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình. Kỹ năng quản lý đội nhóm. Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Công nghệ.
Ưu tiên nam, độ tuổi 1992 - 1997,
Ứng viên vui lòng đính kèm portfolio khi gửi CV apply,
Có kiến thức về branding & performance marketing,
Có kinh nghiệm triển khai các chiến dịch paid ads ngân sách lớn,
Thành thạo các kỹ năng sử dụng phần mềm marketing tools phổ biến (thiết kế landing page, chatbot, automation tools, báo cáo, Gtag, Affiliate Marketing tools...),
Có khả năng cập nhật, phát triển và quản lý các nền tảng mạng xã hội của công ty (Page, web, cá kênh social...),
Có khả năng nghiên cứu, thiết kế hình ảnh thương hiệu, truyền thông,...
Năng động, sáng tạo, chủ động, nhiệt tình.
Kỹ năng quản lý đội nhóm.
Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm tại vị trí tương đương trong lĩnh vực Công nghệ.

Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Nghỉ cố định thứ 7 & Chủ nhật. Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ -> 25.000.000 + thưởng + các phần thu nhập khác. Review lương tối thiểu 1 lần/ năm, nếu làm tốt 2 lần/ năm. Các chính sách lương, thưởng,... theo quy định của Công ty. Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo. Lương thưởng tháng 13, Year End Party hoặc du lịch hằng năm. Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về Công nghệ hàng đầu thế giới. Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.
Nghỉ cố định thứ 7 & Chủ nhật.
Thu nhập từ 15.000.000 VNĐ -> 25.000.000 + thưởng + các phần thu nhập khác.
Review lương tối thiểu 1 lần/ năm, nếu làm tốt 2 lần/ năm.
Các chính sách lương, thưởng,... theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc năng động, tự do, hiện đại & thỏa sức sáng tạo.
Lương thưởng tháng 13, Year End Party hoặc du lịch hằng năm.
Được tiếp cận với sản phẩm, xu hướng về Công nghệ hàng đầu thế giới.
Các chế độ theo Luật lao động hiện hành BHXH, Thưởng Lễ, Tết, Sinh nhật...và các phúc lợi theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

CÔNG TY TNHH CNV HOLDINGS

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà Nova Evergreen, Số 42/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 15, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

