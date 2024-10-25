Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG
- Hồ Chí Minh: Khu Hangar Vasco A75 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu
Ghi chép và theo dõi các giao dịch bán hàng hàng ngày
Lập và kiểm tra hóa đơn bán hàng, chứng từ xuất kho
Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ
Lập báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý
Phối hợp với bộ phận kho để đối chiếu hàng xuất - nhập
Công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc
Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác
Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả
Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành in ấn, xuất bản, phát hành sách, VPP
Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận theo năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp
Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn
Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
