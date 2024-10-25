Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập 7 - 8 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 7 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Hangar Vasco A75 Bạch Đằng, Phường 2, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 7 - 8 Triệu

Ghi chép và theo dõi các giao dịch bán hàng hàng ngày Lập và kiểm tra hóa đơn bán hàng, chứng từ xuất kho Theo dõi công nợ khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ Lập báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý Phối hợp với bộ phận kho để đối chiếu hàng xuất - nhập Công việc phát sinh theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương 7 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Thành thạo Microsoft Excel và các phần mềm văn phòng khác Có kỹ năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm hiệu quả Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc Có khả năng làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc Nắm vững các quy định về kế toán, thuế hiện hành Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về ngành in ấn, xuất bản, phát hành sách, VPP

Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển nghề nghiệp Được đào tạo các kỹ năng chuyên môn Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Thưởng lễ, Tết và các chế độ phúc lợi khác theo quy định công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH PHÍA NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA HUY HOÀNG

