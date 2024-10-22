Tuyển Giáo dục/Đào tạo CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHƯƠNG NAM GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Chịu trách nhiệm giảng dạy các bộ môn lập trình Scratch và Python dành cho học sinh tiểu học, Thời gian đứng lớp theo sự sắp xếp của Phòng giáo vụ;

Báo cáo quá trình giảng dạy, đánh giá khả năng của học sinh và quá trình học tập, lên phương án điều chỉnh theo mỗi buổi học.

Soạn bài giảng, học cụ tương ứng với bộ môn được phân công;

Tham gia hoạt động nghiên cứu và phát triển giáo trình, giáo án giảng dạy, bài tập với phòng đào tạo.

Tham gia các buổi kiểm tra đầu vào cho học sinh, tập huấn chuyên môn, tập huấn theo chủ đề...;

Tham gia các hoạt động marketing như: hỗ trợ tư vấn chuyên môn về môn học cho phụ huynh, tham gia các hoạt động quảng bá hình ảnh và thương hiệu của trung tâm,...

Đã tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành: Sư phạm Công nghệ thông tin, Sư phạm Kỹ thuật, Sư phạm Vật lý,.....và giáo viên chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Cơ điện tử sẽ cần các chứng chỉ về giáo dục và giảng dạy.

Có kinh nghiệm giảng dạy robotics tại các trường/ trung tâm robotics khác tối thiểu 1 năm.

Yêu thích công nghệ. Biết lập trình kéo thả cơ bản.

Biết lập trình nâng cao là một lợi thế lớn.

Kỹ năng giao tiếp tốt, yêu trẻ em.

Có tinh thần làm việc nhóm.

Thu nhập từ 8 triệu - 15 triệu/tháng (Tuỳ vào năng lực của nhân viên)

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường năng động và sáng tạo, có nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

