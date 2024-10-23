Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam
- Hà Nội: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng
Tư vấn, báo giá theo bảng giá cho khách hàng trong và ngoài nước
Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và cập nhật thông tin cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
Báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận;
Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng
Tư vấn, báo giá theo bảng giá cho khách hàng trong và ngoài nước
Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và cập nhật thông tin cho khách hàng
Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ
Báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận;
Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Marketing.
Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên.
Thành tháo vi tính văn phòng các phần mềm phục vụ công việc, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén
Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập theo năng lực của ứng viên. Bao gồm: Lương cơ bản + Trợ cấp + Thưởng, hoa hồng
Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định công ty
Ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN
Xét tăng lương và hoa hồng theo năng lực và theo quy định công ty
Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể: sinh nhật, du lịch do Công ty tổ chức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI