Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công ty cổ phần CMTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: A12, ngõ 242 Vạn Phúc, Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch chủ động tìm kiếm, tạo dựng, duy trì và phát triển khách hàng Tư vấn, báo giá theo bảng giá cho khách hàng trong và ngoài nước Giải quyết các nhu cầu, vấn đề và mối quan tâm của khách hàng: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và cập nhật thông tin cho khách hàng Tìm kiếm khách hàng mới và chăm sóc khách hàng cũ Báo cáo việc thực hiện công việc theo yêu cầu của bộ phận;

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Cao Đẳng trở lên chuyên ngành Quản trị Kinh Doanh, Marketing. Kinh nghiệm ít nhất 1 năm trở lên. Thành tháo vi tính văn phòng các phần mềm phục vụ công việc, kỹ năng giao tiếp tốt, nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén

Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực của ứng viên. Bao gồm: Lương cơ bản + Trợ cấp + Thưởng, hoa hồng Các chế độ thưởng các ngày Lễ, Tết theo quy định công ty Ký Hợp Đồng Lao Động, hưởng đầy đủ các chế độ BHYT, BHXH, BHTN Xét tăng lương và hoa hồng theo năng lực và theo quy định công ty Được phát triển và hoàn thiện bản thân trong môi trường năng động, chuyên nghiệp Thường xuyên được tham gia các hoạt động tập thể: sinh nhật, du lịch do Công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần CMTC Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.