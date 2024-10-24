Tuyển Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế CÔNG TY TNHH HQ SING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số nhà 43, đường số 01, Phường Trường Thọ, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và theo dõi hàng hóa: Đảm bảo việc quản lý và theo dõi hàng hóa từ khi nhập kho đến khi giao hàng theo điểm yêu cầu thuận lợi và chính xác. Lên kế hoạch vận chuyển: Xây dựng và quản lý kế hoạch vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn. Quản lý kho bãi: Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa trong kho được sắp xếp, đóng gói theo tiêu chuẩn, bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng khâu lưu kho và khâu vận chuyển. Làm việc với nhà cung cấp và đối tác vận chuyển: Liên hệ, đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, tối ưu hóa chi phí vận chuyển. Xử lý các vấn đề phát sinh: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển và nhận hàng, đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng một cách an toàn và kịp thời.

Quản lý và theo dõi hàng hóa: Đảm bảo việc quản lý và theo dõi hàng hóa từ khi nhập kho đến khi giao hàng theo điểm yêu cầu thuận lợi và chính xác.

Lên kế hoạch vận chuyển: Xây dựng và quản lý kế hoạch vận chuyển hàng hóa, đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời hạn.

Quản lý kho bãi: Kiểm tra và đảm bảo hàng hóa trong kho được sắp xếp, đóng gói theo tiêu chuẩn, bảo quản đúng cách, tránh hư hỏng khâu lưu kho và khâu vận chuyển.

Làm việc với nhà cung cấp và đối tác vận chuyển: Liên hệ, đàm phán với các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, tối ưu hóa chi phí vận chuyển.

Xử lý các vấn đề phát sinh: Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển và nhận hàng, đảm bảo hàng hóa đến tay khách hàng một cách an toàn và kịp thời.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 23 đến dưới 35 tuổi. Tốt nghiệp chuyên ngành Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành liên quan. Thành thạo, biết sử dụng CRM, hoặc có khả năng ứng dụng CRM trong công việc (sẽ đào tạo). Tiếng Anh, có khả năng đọc hiểu và viết email thương mại. Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics hoặc chuỗi cung ứng. Lập kế hoạch cá nhân, quản lý thời gian hiệu quả, điều chỉnh, và báo cáo tiến độ theo kế hoạch. Am hiểu về ngành dịch vụ vận chuyển quốc tế. Tuân thủ quy trình, chính sách dịch vụ... Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và đàm phán thương lượng tốt. kiến thức/am hiểu về lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế và từng làm sales, chuyên viên logistic các công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Từ 23 đến dưới 35 tuổi.

Tốt nghiệp chuyên ngành Logistics, Quản lý Chuỗi cung ứng, Kinh doanh quốc tế hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo, biết sử dụng CRM, hoặc có khả năng ứng dụng CRM trong công việc (sẽ đào tạo).

Tiếng Anh, có khả năng đọc hiểu và viết email thương mại.

Ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics hoặc chuỗi cung ứng.

Lập kế hoạch cá nhân, quản lý thời gian hiệu quả, điều chỉnh, và báo cáo tiến độ theo kế hoạch.

Am hiểu về ngành dịch vụ vận chuyển quốc tế.

Tuân thủ quy trình, chính sách dịch vụ...

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt, hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành công việc trong thời gian nhanh nhất và hiệu quả nhất.

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết phục và đàm phán thương lượng tốt.

kiến thức/am hiểu về lĩnh vực dịch vụ vận chuyển quốc tế và từng làm sales, chuyên viên logistic các công ty kinh doanh dịch vụ vận chuyển.

Tại CÔNG TY TNHH HQ SING Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập hấp dẫn (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn) Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Được hưởng chế độ nghỉ phép, du lịch theo QĐ công ty Các chế độ thưởng theo năng lực làm việc. Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước. Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Thu nhập hấp dẫn (trao đổi cụ thể khi tham gia phỏng vấn)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.

Được hưởng chế độ nghỉ phép, du lịch theo QĐ công ty

Các chế độ thưởng theo năng lực làm việc.

Nghỉ các ngày lễ theo quy định nhà nước.

Tham gia chế độ BHXH, BHYT, BHTN, và các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH HQ SING

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin