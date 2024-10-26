Tuyển Đi Làm Ngay thu nhập Trên 15 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 18 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Pax Sky, 144 - 146 - 148 Lê Lai, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 15 Triệu

- Tư vấn các cơ hội đầu tư cổ phiếu cho khách hàng

- Quản lý danh mục đầu tư cho khách hàng

- Phát triển danh sách khách hàng qua các nền tảng Online (Youtube, Tiktok, Zalo...)

- Hỗ trợ khách hàng trong quá trình giao dịch

- Chăm sóc và duy trì mối quan hệ vững chắc với khách hàng

- Công việc sẽ trao đổi chi tiết trong buổi phỏng vấn trực tiếp

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên Nam/Nữ, từ 18 - 33 tuổi

- Có đam mê và yêu thích đầu tư chứng khoán

- Có kinh nghiệm trong đầu tư chứng khoán là lợi thế, nếu chưa có sẽ được đào tạo

- Chăm chỉ, nhiệt huyết với công việc

- Mong muốn gia tăng thu nhập

Tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực + hoa hồng doanh số => Tổng thu nhập từ 15 triệu/tháng trở lên

Tổng thu nhập từ 15 triệu/tháng trở lên

- Cơ hội thăng tiến theo năng lực của từng cá nhân

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện

- Tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên, các hoạt động phát triển nghề nghiệp của Công ty:

Được đào tạo về chuyên môn Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản, kiến thức tư vấn Được đào tạo kỹ năng Sale khách hàng, các kênh sale khách phổ biến (Youtube, Tiktok, Zalo...) Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu

Được đào tạo về chuyên môn Phân tích kỹ thuật, Phân tích cơ bản, kiến thức tư vấn

Được đào tạo kỹ năng Sale khách hàng, các kênh sale khách phổ biến (Youtube, Tiktok, Zalo...)

Được đào tạo kỹ năng làm việc nhóm, xây dựng thương hiệu

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Chứng khoán VPS - Chi nhánh TPHCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin