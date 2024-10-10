Tuyển Dịch vụ khách hàng/Vận hành CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Km 24, Quốc lộ 1, Xã Quất Động, Thường Tín

Mô Tả Công Việc Dịch vụ khách hàng/Vận hành Với Mức Lương Thỏa thuận

Thăm khách hàng theo chương trình thăm khách hàng. Thực hiện các chuyến thăm bổ sung khi xảy ra các vấn đề liên quan đến Chất lượng, Dịch vụ,... hoặc khi khách hàng yêu cầu hỗ trợ trong trường hợp máy ghép mí hoặc máy chiết lon của họ bị hỏng. Theo sát việc thực thi các hành động khắc phục của các phòng ban liên quan như đã yêu cầu trong Biên bản họp khiếu nại của khách hàng. Phối hợp với Phòng Sản xuất & Chất lượng để cải thiện Chất lượng hoặc các dịch vụ đáp ứng yêu cầu của từng khách hàng. Liên hệ hoặc phúc đáp khách hàng trong phạm vi trách nhiệm của CTS. Cung cấp các thông tin về tình trạng của khách hàng. Thực hiện các đánh giá về dây chuyền chiết lon của khách hàng. Đánh giá tình trạng vận hành của dây chuyền chiết lon (đặc biệt là Máy chiết và Máy ghép mí). Đề xuất khách hàng điều chỉnh hoặc bảo dưỡng Máy chiết, Máy ghép mí để đạt được hiệu suất cao nhất. Hướng dẫn khách hàng thiết lập Máy ghép mí và cập nhật những công nghệ liên quan đến ghép mí. Làm báo cáo Các công việc được giao khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật. Có kiến thức và hiểu biết về quy trình sản xuất vỏ lon/nắp lon Tiếng Anh nói và viết: khá Sử dụng thành thạo máy vi tính Nhiệt tình, trách nhiệm, trung thực Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận. Thử việc được hưởng 100% mức lương cơ bản. Môi trường làm việc cởi mở, năng động, chuyên nghiệp. Có phương tiện đưa đón đi làm (theo tuyến xe của Công ty) Ăn trưa tại canteen Công ty. Khám sức khỏe định kỳ hàng năm và bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước. Được hưởng các chế độ đãi ngộ và phúc lợi xã hội theo đúng Luật Lao động. Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của Công ty: tăng lương, thưởng, nghỉ hè,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY LIÊN DOANH TNHH CROWN HÀ NỘI

