Tuyển Dịch vụ quảng cáo Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Số 7 đường số 11 Khu CityLand, Phường 10 Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận
- Liên hệ và tư vấn khách hàng có nhu cầu thiết kế website hoặc sử dụng dịch vụ marketing
- Giới thiệu cho khách hàng về các gói dịch vụ phù hợp với nhu cầu, giải pháp marketing phù hợp với mô hình kinh doanh của khách hàng
- Thực hiện các nhiệm vụ theo sự phân công và hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành như: Quản trị kinh doanh, Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin,…
Chủ động học hỏi và cầu tiến
Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được đào tạo toàn bộ kiến thức và kĩ năng
Tại Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares Thì Được Hưởng Những Gì
- Thưởng và hoa hồng như nhân viên chính thức nếu đạt được chỉ tiêu
- Đào tạo chuyên sâu về kĩ năng tư vấn, và kiến thức website & marketing thực tế
- Hỗ trợ thực tập: dấu mộc, số liệu báo cáo, linh hoạt thời gian
- Mentoring 1:1 từ các quản lý có kinh nghiệm thực chiến
- Môi trường làm việc năng động, gen z
- Co hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập nếu thể hiện tốt
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Vina softwares
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
