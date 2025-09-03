Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TAHK Foundation
Ngày đăng tuyển: 03/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/09/2025
TAHK Foundation

Dịch vụ quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dịch vụ quảng cáo Tại TAHK Foundation

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 656 Quang Trung, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dịch vụ quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

Tình nguyện viên Corporate Development sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động phát triển tổ chức, bao gồm:

  • Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như: Financial Capital, Human Capital, Trading, Blockchain, Legal, Real Estate.
  • Phân tích thị trường, xác định đối tác tiềm năng, xây dựng kế hoạch hợp tác để mở rộng mô hình hoạt động của tổ chức.
  • Thu thập và phân tích thông tin về các dự án, đối tác trong khu vực; hỗ trợ kết nối và triển khai dự án.
  • Theo dõi và quản lý tiến độ các dự án trong business model của tổ chức.
  • Tham gia hoạch định chiến lược hợp tác quốc tế (đặc biệt tại Bắc Mỹ), đề xuất cải tiến và tối ưu mô hình hoạt động.
  • Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp định kỳ, báo cáo hoạt động và xây dựng kế hoạch phát triển tiếp theo.
  • Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu (có kinh nghiệm là một lợi thế).
Mức lương: Không lương (Volunteer).
Địa điểm: Online tại nhà, yêu cầu share màn hình qua Google Meet trong ca làm việc.
Tính chất công việc: Tình nguyện/Thực tập trực tuyến.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

  • Tư duy nhanh, chủ động hành động, sẵn sàng thử nghiệm và đưa ra giải pháp.
  • Chăm chỉ, trách nhiệm, kỷ luật; sẵn sàng học hỏi và hỗ trợ team.
  • Quan tâm đến lĩnh vực chiến lược, phát triển tổ chức, quan hệ đối tác quốc tế.
  • Có thể sắp xếp ca làm việc (tối thiểu 2h/ca) trong các khung giờ linh hoạt từ Thứ 2 – Thứ 7:
    • 7:30 – 11:30
    • 13:00 – 17:00
    • 20:00 – 24:00.
  • Có laptop/PC cá nhân để làm việc online.
  • Có khả năng làm việc nhóm từ xa.

Tại TAHK Foundation Thì Được Hưởng Những Gì

  • Trải nghiệm thực tế trong chiến lược phát triển tổ chức và hợp tác quốc tế.
  • Tích lũy kinh nghiệm giá trị để bổ sung cho hồ sơ học bổng hoặc ứng tuyển công việc sau này.
  • Cơ hội mở rộng network, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường năng động, sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TAHK Foundation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

TAHK Foundation

TAHK Foundation

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

