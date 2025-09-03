Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian tạm thời
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 656 Quang Trung, Quận Gò Vấp
Tình nguyện viên Corporate Development sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động phát triển tổ chức, bao gồm:
- Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như: Financial Capital, Human Capital, Trading, Blockchain, Legal, Real Estate.
- Phân tích thị trường, xác định đối tác tiềm năng, xây dựng kế hoạch hợp tác để mở rộng mô hình hoạt động của tổ chức.
- Thu thập và phân tích thông tin về các dự án, đối tác trong khu vực; hỗ trợ kết nối và triển khai dự án.
- Theo dõi và quản lý tiến độ các dự án trong business model của tổ chức.
- Tham gia hoạch định chiến lược hợp tác quốc tế (đặc biệt tại Bắc Mỹ), đề xuất cải tiến và tối ưu mô hình hoạt động.
- Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp định kỳ, báo cáo hoạt động và xây dựng kế hoạch phát triển tiếp theo.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.
Kinh nghiệm: Không yêu cầu (có kinh nghiệm là một lợi thế).
Mức lương: Không lương (Volunteer).
Địa điểm: Online tại nhà, yêu cầu share màn hình qua Google Meet trong ca làm việc.
Tính chất công việc: Tình nguyện/Thực tập trực tuyến.
- Tư duy nhanh, chủ động hành động, sẵn sàng thử nghiệm và đưa ra giải pháp.
- Chăm chỉ, trách nhiệm, kỷ luật; sẵn sàng học hỏi và hỗ trợ team.
- Quan tâm đến lĩnh vực chiến lược, phát triển tổ chức, quan hệ đối tác quốc tế.
- Có thể sắp xếp ca làm việc (tối thiểu 2h/ca) trong các khung giờ linh hoạt từ Thứ 2 – Thứ 7:
- 7:30 – 11:30
- 13:00 – 17:00
- 20:00 – 24:00.
- Có laptop/PC cá nhân để làm việc online.
- Có khả năng làm việc nhóm từ xa.
Tại TAHK Foundation Thì Được Hưởng Những Gì
- Trải nghiệm thực tế trong chiến lược phát triển tổ chức và hợp tác quốc tế.
- Tích lũy kinh nghiệm giá trị để bổ sung cho hồ sơ học bổng hoặc ứng tuyển công việc sau này.
- Cơ hội mở rộng network, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm trong môi trường năng động, sáng tạo.
