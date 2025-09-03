Tuyển Dịch vụ quảng cáo TAHK Foundation làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tình nguyện viên Corporate Development sẽ tham gia hỗ trợ các hoạt động phát triển tổ chức, bao gồm:

Nghiên cứu và đề xuất ý tưởng ứng dụng AI trong nhiều lĩnh vực như: Financial Capital, Human Capital, Trading, Blockchain, Legal, Real Estate.

Phân tích thị trường, xác định đối tác tiềm năng, xây dựng kế hoạch hợp tác để mở rộng mô hình hoạt động của tổ chức.

Thu thập và phân tích thông tin về các dự án, đối tác trong khu vực; hỗ trợ kết nối và triển khai dự án.

Theo dõi và quản lý tiến độ các dự án trong business model của tổ chức.

Tham gia hoạch định chiến lược hợp tác quốc tế (đặc biệt tại Bắc Mỹ), đề xuất cải tiến và tối ưu mô hình hoạt động.

Hỗ trợ tổ chức các cuộc họp định kỳ, báo cáo hoạt động và xây dựng kế hoạch phát triển tiếp theo.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Kinh nghiệm: Không yêu cầu (có kinh nghiệm là một lợi thế).

Mức lương: Không lương (Volunteer).

Địa điểm: Online tại nhà, yêu cầu share màn hình qua Google Meet trong ca làm việc.

Tính chất công việc: Tình nguyện/Thực tập trực tuyến.