Tuyển Diễn Họa 3D thu nhập 12 - 14 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư A.I.C.I Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/10/2024
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư A.I.C.I Việt Nam

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, số 158 Hạ Đình , Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

• Hiểu các yêu cầu của dự án và lên ý tưởng sáng tạo, concept, dựng hình 3D và diễn họa 3D kiến trúc, photoshop hậu kỳ phối cảnh
• Photoshop mặt bằng, sắp xếp trình bày nội dung graphic trong slide thuyết trình
• Hỗ trợ phòng marketing sản xuất hình ảnh quảng cáo
• Các công việc theo sự phân công của quản lý

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đam mê với công việc diễn họa, ham học hỏi, cẩn thận, chỉn chu, có kỹ năng quản lý thời gian phân bổ công việc, có trách nhiệm với công việc và tính chủ động cao
• Mạnh công cụ, sử dụng thành thạo phần mềm dựng hình, render, để diễn họa ra những tuyệt tác của chính bạn
• Tốt nghiệp các trường liên quan đến đến kiến trúc, nội thất hoặc trung tâm đào tạo diễn họa. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm làm tại các công ty diễn họa, bất động sản.
• Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm, có gu thẩm mỹ, tư duy tốt về thiết kế kiến trúc, nội thất.
• Am hiểu vật liệu, phong cách thiết kế kiến trúc nội thất và thường xuyên cập nhật những xu hướng mới.

Tại Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư A.I.C.I Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

• Chế độ lương: 12.000.000 VNĐ đến 14.000.000 VNĐ + % thưởng dự án
• Được sáng tạo , thiết kế, trình bày ý tưởng của bản thân
• Được học hỏi quy trình dẫn dắt, phát triển ý tưởng bài bản, nghiên cứu tổng hợp nhiều lĩnh vực hơn một chuyên viên diễn họa
• Công ty luôn tạo mọi điều kiện để bạn phát triển, làm việc phù hợp nhất với bạn, cơ hội thăng tiến rõ ràng.
• Hình thức tăng lương 1 năm/lần và tùy vào năng lực, đóng góp và sự thỏa thuận giữa người lao động và công ty.
• Du lịch team building hàng năm theo chế độ công ty.
• Thời gian làm việc: Thứ 2- Thứ 6 (làm việc 2 thứ 7 cách tuần)
Sáng 8h30-12h, Chiều 13h00 - 17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư A.I.C.I Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Kiến trúc và Đầu tư A.I.C.I Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 158 Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

