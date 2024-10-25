Tuyển Điện Lạnh thu nhập 15 - 25 triệu Bán thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 593 Lê Văn Thọ, Phường 13, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Hợp tác theo hình thức part time (linh động lịch đáp ứng giảng dạy theo 3 ca: sáng, chiều hoặc tối) Phối hợp cùng đội ngũ nhân sự của Trường để biên soạn giáo án, giáo trình, tài liệu giảng dạy theo tiêu chuẩn. Tham gia công tác giảng dạy phù hợp với chuyên môn kỹ thuật: Cơ điện, Điện lạnh...

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp các trường đào tạo chuyên khối ngành kỹ thuật: Cơ/ Nhiệt/ Điện/ Điện lạnh hoặc các ngành khác có liên quan. Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm ở vị trí: Giám sát/ Tổ trưởng/ Ca trưởng Kỹ thuật – Bảo trì. Kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm thực tế về lĩnh vực cơ điện, hệ thống kỹ thuật tòa nhà, các công trình cơ điện dân dụng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU Thì Được Hưởng Những Gì

Lộ trình phát triển cụ thể, rõ ràng Chế độ chăm sóc Giảng viên: sinh nhật, hiếu hỉ, ốm đau... Du lịch, teambuilding Giảng viên hàng năm Các hoạt động truyền thông nội bộ định kì: Lễ Tri ân Giảng viên 20/11, Workshop, Talkshow... Chế độ thưởng, chăm sóc sức khỏe, đào tạo nội bộ... Công tác phí

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HƯỚNG NGHIỆP Á ÂU

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.