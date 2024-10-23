Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 2, Tòa 901B, Chung cư Starlake, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

1.Tiếp đón khách hàng, hướng dẫn với thái độ lịch thiệp, tận tình và chu đáo

2. Phụ Bác sĩ khám bệnh cho khách hàng

3. Thực hiện các công việc chuyên môn:

Đo chiều cao – cân nặng, đo huyết áp Đo thính lực – thị lực, chụp đáy mắt Đo loãng sương Đo điện tim Lấy mẫu: lấy máu, nước tiểu,.. Siêu âm vú 3D Đo chức năng hô hấp Phụ Nội soi

4. Khám đoàn (B2B Onsite):

Khám cho doanh nghiệp trong Hà Nội và ngoài tỉnh (Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Bắc Ninh,...nhưng tỉnh có nhiều KCN) Tuân thủ thời gian khám, lịch trình khám và thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng đoàn

5. Vận hành, kiểm tra, quản lý trang thiết bị, dụng cụ y tế và cơ sở vật chất vật tư tiêu hao.

6. Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo theo yêu cầu của Công ty

- Nam/Nữ tuổi từ 25-37

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên chuyên ngành Điều dưỡng và có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn được đào tạo.

- Sử dụng tin học văn phòng cơ bản (Word, Excel,...)

- Kỹ năng khác:

+ Kỹ năng quản lý công việc, tuân thủ giờ giấc làm việc

+ Sẵn sàng tiếp nhận sự thay đổi, có tinh thần tiếp thu kiến thức mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cơ bản + Lương khám đoàn + Phụ cấp + Thưởng

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và năng động.

- Chế độ thưởng các dịp Lễ (30/04 - 01/05, Quốc Khánh 02/09, Ngày thầy thuốc 27/02), Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; chế độ thưởng KPIs hàng kỳ ...

- Chính sách ưu đãi sử dụng các dịch vụ cho bản thân, người thân trong gia đình lên tới 70%.

- Chính sách đào tạo, phát triển năng lực để đáp ứng yêu cầu công việc và chuẩn bị cho lộ trình thăng tiến của CBNV.

- Chế độ du lịch và khám sức khỏe thường niên theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM

