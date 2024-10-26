Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa N01, T5 khu Ngoại Giao Đoàn, Đường Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện tiếp đón người bệnh ân cần, niềm nở, nhập thông tin phân loại và hướng dẫn người bệnh vào các Phòng khám chuyên khoa Phụ bác sĩ khám và thực hiện chăm sóc người bệnh theo y lệnh Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật /quy định của khối điều dưỡng Tham gia thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Tham gia lập kế hoạch dự trù mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao định kỳ hoặc đột xuất Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm Tham gia hoàn thiện các hồ sơ bệnh án liên quan đến nội dung của điều dưỡng

Thực hiện tiếp đón người bệnh ân cần, niềm nở, nhập thông tin phân loại và hướng dẫn người bệnh vào các Phòng khám chuyên khoa

Phụ bác sĩ khám và thực hiện chăm sóc người bệnh theo y lệnh

Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật /quy định của khối điều dưỡng

Tham gia thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn

Tham gia lập kế hoạch dự trù mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao định kỳ hoặc đột xuất

Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm

Tham gia hoàn thiện các hồ sơ bệnh án liên quan đến nội dung của điều dưỡng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng. Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành điều dưỡng. Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 01 năm làm việc tại Bệnh viện, Phòng khám. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc nhóm. Trung thực, nhanh nhẹn. tận tâm, trách nhiệm, thân thiện. Sức khỏe tốt. Vi tính: Biết sử dụng phần mềm khám bệnh, chữa bệnh.

Ưu tiên Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng.

Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành điều dưỡng.

Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 01 năm làm việc tại Bệnh viện, Phòng khám.

Kỹ năng giao tiếp tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm.

Trung thực, nhanh nhẹn. tận tâm, trách nhiệm, thân thiện.

Sức khỏe tốt.

Vi tính: Biết sử dụng phần mềm khám bệnh, chữa bệnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận trong khoảng 10 - 20 triệu Chính sách Bảo hiểm full lương Thưởng lương tháng 13, ngày lễ Chính sách khám sức khỏe cho người thân và gia đình Môi trường làm việc chuẩn Nhật

Mức lương thỏa thuận trong khoảng 10 - 20 triệu

Chính sách Bảo hiểm full lương

Thưởng lương tháng 13, ngày lễ

Chính sách khám sức khỏe cho người thân và gia đình

Môi trường làm việc chuẩn Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin