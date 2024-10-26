Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/11/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa N01, T5 khu Ngoại Giao Đoàn, Đường Hoàng Minh Thảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thực hiện tiếp đón người bệnh ân cần, niềm nở, nhập thông tin phân loại và hướng dẫn người bệnh vào các Phòng khám chuyên khoa Phụ bác sĩ khám và thực hiện chăm sóc người bệnh theo y lệnh Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật /quy định của khối điều dưỡng Tham gia thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn Tham gia lập kế hoạch dự trù mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao định kỳ hoặc đột xuất Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm Tham gia hoàn thiện các hồ sơ bệnh án liên quan đến nội dung của điều dưỡng
Thực hiện tiếp đón người bệnh ân cần, niềm nở, nhập thông tin phân loại và hướng dẫn người bệnh vào các Phòng khám chuyên khoa
Phụ bác sĩ khám và thực hiện chăm sóc người bệnh theo y lệnh
Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật /quy định của khối điều dưỡng
Tham gia thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
Tham gia lập kế hoạch dự trù mua sắm công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao định kỳ hoặc đột xuất
Bảo quản và sử dụng các thiết bị, công cụ, dụng cụ, thuốc, vật tư tiêu hao hiệu quả, tiết kiệm
Tham gia hoàn thiện các hồ sơ bệnh án liên quan đến nội dung của điều dưỡng

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng. Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành điều dưỡng. Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 01 năm làm việc tại Bệnh viện, Phòng khám. Kỹ năng giao tiếp tốt. Kỹ năng làm việc nhóm. Trung thực, nhanh nhẹn. tận tâm, trách nhiệm, thân thiện. Sức khỏe tốt. Vi tính: Biết sử dụng phần mềm khám bệnh, chữa bệnh.
Ưu tiên Nữ. Trình độ: Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành điều dưỡng.
Có chứng chỉ hành nghề chuyên ngành điều dưỡng.
Kinh nghiệm làm việc: Ít nhất 01 năm làm việc tại Bệnh viện, Phòng khám.
Kỹ năng giao tiếp tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm.
Trung thực, nhanh nhẹn. tận tâm, trách nhiệm, thân thiện.
Sức khỏe tốt.
Vi tính: Biết sử dụng phần mềm khám bệnh, chữa bệnh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận trong khoảng 10 - 20 triệu Chính sách Bảo hiểm full lương Thưởng lương tháng 13, ngày lễ Chính sách khám sức khỏe cho người thân và gia đình Môi trường làm việc chuẩn Nhật
Mức lương thỏa thuận trong khoảng 10 - 20 triệu
Chính sách Bảo hiểm full lương
Thưởng lương tháng 13, ngày lễ
Chính sách khám sức khỏe cho người thân và gia đình
Môi trường làm việc chuẩn Nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VẬN HÀNH VÀ KINH DOANH Y TẾ CMED

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 163 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

