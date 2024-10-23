Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hoàn Kiếm, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới sử dụng dịch vụ. Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng, tiêm truyền, thay băng, cắt chỉ, sơ cứu, cấp cứu... sử dụng máy móc công nghệ cao. Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn. Chăm sóc khách hàng trong quá trình trị liệu, dặn dò tại chỗ cách chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ. Hỗ trợ Bác sĩ theo yêu cầu trong phạm vi công việc. Giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn, dịch vụ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên có liên quan đến công việc, vị trí

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp Y trở lên. Có kinh nghiệm tối thiểu 1-2 năm ở vị trí tương đương. Thành thạo nghiệp vụ điều dưỡng Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở, phòng khám về làm đẹp, thẩm mỹ Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.

Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng + Phụ cấp ăn + Tiền Dịch vụ mỗi ca + Thưởng khác nếu có BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm hàng tháng có 1 ngày nghỉ có lương, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập... Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Chăm sóc sức khỏe Cộng đồng ST.Paul

