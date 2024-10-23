Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
- Hà Nội: Số 60 ngõ 24 Kim Đồng
- Giáp Bát, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 5 - 9 Triệu
Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân
Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, tiêm truyền
Phụ giúp bác sĩ trong các thủ thuật y tế như đánh máy siêu âm
Chăm sóc và theo dõi tình trạng bệnh nhân, ghi chép hồ sơ bệnh án
Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về chế độ điều trị, chăm sóc sức khỏe
Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điều dưỡng, Nữ hộ sinh
Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo
Thành thạo các kỹ năng điều dưỡng cơ bản như tiêm truyền, lấy máu, đo sinh hiệu
Có khả năng phụ giúp bác sĩ trong các thủ thuật như đánh máy siêu âm
Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhã nhặn, tận tâm với người bệnh
Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật
Có cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm
Có cơ hội thăng tiến trong ngành y tế
Được làm chứng chỉ hành nghề khi gắn bó tối thiểu 1 năm trở lên
Có chế độ lương tháng 13
Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
