Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 9 Triệu

Mức lương 5 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 60 ngõ 24 Kim Đồng - Giáp Bát, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 5 - 9 Triệu

Hỗ trợ bác sĩ trong quá trình khám và điều trị cho bệnh nhân Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, tiêm truyền Phụ giúp bác sĩ trong các thủ thuật y tế như đánh máy siêu âm Chăm sóc và theo dõi tình trạng bệnh nhân, ghi chép hồ sơ bệnh án Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về chế độ điều trị, chăm sóc sức khỏe

Với Mức Lương 5 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Điều dưỡng, Nữ hộ sinh Không yêu cầu kinh nghiệm, công ty sẽ đào tạo Thành thạo các kỹ năng điều dưỡng cơ bản như tiêm truyền, lấy máu, đo sinh hiệu Có khả năng phụ giúp bác sĩ trong các thủ thuật như đánh máy siêu âm Kỹ năng giao tiếp tốt, thái độ nhã nhặn, tận tâm với người bệnh

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của pháp luật Có cơ hội đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Được tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm Có cơ hội thăng tiến trong ngành y tế Được làm chứng chỉ hành nghề khi gắn bó tối thiểu 1 năm trở lên Có chế độ lương tháng 13 Công ty có các dự án AP Home hỗ trợ người lao động về phúc lợi nhà ở

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

