Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 27/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Mức lương
6 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Số 274 đường 2 tháng 9 P Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Làm việc tại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Sentosa
- Hỗ trợ nha sĩ trong công việc khám và điều trị răng cho bệnh nhân;
- Chuẩn bị dụng cụ nha cần dùng hàng ngày;
- Quản lý khu vực khám bệnh luôn gọn gàng sạch sẽ, vô trùng;
- Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Quản lý phòng khám hoặc phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chương trình, sự kiện truyền thông cho Phòng khám.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng;
- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ điều dưỡng;
- Giao tiếp với bệnh nhân ân cần chu đáo;
- Tuân thủ tác phong giờ giấc làm việc;
- Trung thực, cẩn thận trong công việc;
- Đã làm việc tại các phòng khám là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6-10 triệu/tháng + lương sản phẩm tùy dịch vụ
- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện đoàn kết, có nhiều cơ hội phát huy khả năng bản thân.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.
-Làm việc từ 8h30-18h (nghỉ trưa 1h30m), nghỉ 4b/tháng, khi vào chính thức nhận thêm 1 phép 5b/tháng
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu hỉ.
- Chính sách thưởng ngày lễ tết 1/1; 30/4; 1/5; 2/9
- Định kỳ xét tăng lương dựa theo năng lực nhân viên, khen thưởng các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.
- Được đào tạo các khóa nghiệp vụ và kỹ năng khác
- Công việc ổn định lâu dài

Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 18T2 Lê Văn Lương, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

