Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập 6 - 15 triệu Toàn thời gian tại Đà Nẵng

Mức lương 6 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Số 274 đường 2 tháng 9 P Hòa Cường Bắc, Hải Châu

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 6 - 15 Triệu

- Làm việc tại Phòng khám Nha khoa Quốc tế Sentosa

- Hỗ trợ nha sĩ trong công việc khám và điều trị răng cho bệnh nhân;

- Chuẩn bị dụng cụ nha cần dùng hàng ngày;

- Quản lý khu vực khám bệnh luôn gọn gàng sạch sẽ, vô trùng;

- Tham gia các công việc khác theo sự phân công của Quản lý phòng khám hoặc phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các chương trình, sự kiện truyền thông cho Phòng khám.

Với Mức Lương 6 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành điều dưỡng;

- Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ điều dưỡng;

- Giao tiếp với bệnh nhân ân cần chu đáo;

- Tuân thủ tác phong giờ giấc làm việc;

- Trung thực, cẩn thận trong công việc;

- Đã làm việc tại các phòng khám là một lợi thế.

Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 6-10 triệu/tháng + lương sản phẩm tùy dịch vụ

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện đoàn kết, có nhiều cơ hội phát huy khả năng bản thân.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

-Làm việc từ 8h30-18h (nghỉ trưa 1h30m), nghỉ 4b/tháng, khi vào chính thức nhận thêm 1 phép 5b/tháng

- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty, thăm hỏi ốm đau, chế độ hiếu hỉ.

- Chính sách thưởng ngày lễ tết 1/1; 30/4; 1/5; 2/9

- Định kỳ xét tăng lương dựa theo năng lực nhân viên, khen thưởng các nhân viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc.

- Được đào tạo các khóa nghiệp vụ và kỹ năng khác

- Công việc ổn định lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Nha khoa Sentosa Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin