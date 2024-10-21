Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 62 Ngõ 24 Kim Đồng Giáp Bát Hoàng Mai, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị
- Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa
- Các công việc khác theo sự phân công
- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm
- Vệ sinh dụng cụ, thiết bị
- Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa
- Các công việc khác theo sự phân công
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài
Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó
Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài
Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó
Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài
Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 7 -10 triệu/ tháng + phụ cấp ăn trưa + % theo ca. Lương điều dưỡng có kinh nghiệm theo thoả thuận. Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc. Có chế độ lương tháng 13. Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Mức lương: 7 -10 triệu/ tháng + phụ cấp ăn trưa + % theo ca. Lương điều dưỡng có kinh nghiệm theo thoả thuận.
Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.
Có chế độ lương tháng 13.
Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản
Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Mức lương: 7 -10 triệu/ tháng + phụ cấp ăn trưa + % theo ca. Lương điều dưỡng có kinh nghiệm theo thoả thuận.
Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc.
Có chế độ lương tháng 13.
Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản
Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI