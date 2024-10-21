Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 Ngõ 24 Kim Đồng Giáp Bát Hoàng Mai, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

- Hỗ trợ bác sĩ đánh máy kết quả siêu âm - Vệ sinh dụng cụ, thiết bị - Hỗ trợ bác sĩ khám phụ khoa - Các công việc khác theo sự phân công

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, tốt nghiệp cao đẳng trở lên Có kinh nghiệm là 1 lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo Nhanh nhẹn, hòa đồng, chịu khó Có mong muốn gắn bó với tổ chức lâu dài

Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 -10 triệu/ tháng + phụ cấp ăn trưa + % theo ca. Lương điều dưỡng có kinh nghiệm theo thoả thuận. Được làm Chứng chỉ hành nghề, BHXH sau thời gian 2 tháng thử việc. Có chế độ lương tháng 13. Cơ chế tăng lương 2 lần/ năm, tối thiểu 10% lương cơ bản Các chế độ ngày lễ, tết, sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN PHÚC

