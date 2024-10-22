Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, Nhật Tân, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, hoàn thiện và lưu trữ giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục liên quan; Thực hiện đầy đủ y lệnh của bác sĩ; Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng kỹ thuật quy định; Bảo quản tài sản, thuốc, máy móc, dụng cụ y tế và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công; Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Tiếp nhận, hoàn thiện và lưu trữ giấy tờ, hồ sơ bệnh án và các thủ tục liên quan;

Thực hiện đầy đủ y lệnh của bác sĩ;

Thực hiện chăm sóc người bệnh theo đúng kỹ thuật quy định;

Bảo quản tài sản, thuốc, máy móc, dụng cụ y tế và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công;

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của người quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ, độ tuổi: 22-32 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên; Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề. Hỗ trợ, hướng dẫn làm chứng Chỉ hành nghề (với ứng viên chưa có Chứng chỉ hành nghề); Có kinh nghiệm làm Điều dưỡng là 1 lợi thế; Tiếng Nhật N3 trở lên; Ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối, gương mặt sáng; Có kiến thức về quy trình, quy chuẩn theo yêu cầu của ngành Y tế; Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, lắng nghe tích cực, thay đổi và chấp nhận thay đổi phù hợp với môi trường công việc tốc độ cao; Có thể gắn bó lâu dài.

Nữ, độ tuổi: 22-32 tuổi, tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành Điều dưỡng trở lên;

Ưu tiên ứng viên có Chứng chỉ hành nghề. Hỗ trợ, hướng dẫn làm chứng Chỉ hành nghề (với ứng viên chưa có Chứng chỉ hành nghề);

Có kinh nghiệm làm Điều dưỡng là 1 lợi thế;

Tiếng Nhật N3 trở lên;

Ngoại hình ưa nhìn, dáng người cân đối, gương mặt sáng;

Có kiến thức về quy trình, quy chuẩn theo yêu cầu của ngành Y tế;

Tận tâm, trung thực, trách nhiệm, lắng nghe tích cực, thay đổi và chấp nhận thay đổi phù hợp với môi trường công việc tốc độ cao;

Có thể gắn bó lâu dài.

Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên; Làm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần (Không tăng ca, không trực đêm); 23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật); Khám sức khỏe định kỳ hàng năm; Thưởng Lễ, Tết... và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con; Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel...; Tham gia các khóa đào tạo phát triển chuyên môn của phòng khám.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực ứng viên;

Làm 8h/ngày, 5,5 ngày/tuần (Không tăng ca, không trực đêm);

23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;

Thưởng Lễ, Tết... và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con;

Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel...;

Tham gia các khóa đào tạo phát triển chuyên môn của phòng khám.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Liên Kết Y tế Nhật Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin