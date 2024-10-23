Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
- Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận
Chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
Thực hiện các quy trình điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm truyền
Chuẩn bị và quản lý thuốc men, vật tư y tế cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ
Ghi chép và cập nhật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
Hỗ trợ bác sĩ trong các thủ thuật y tế
Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà về chế độ chăm sóc sức khỏe
Đảm bảo vệ sinh, an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực làm việc
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
Chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân
Thực hiện các quy trình điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm truyền
Chuẩn bị và quản lý thuốc men, vật tư y tế cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ
Ghi chép và cập nhật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân
Hỗ trợ bác sĩ trong các thủ thuật y tế
Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà về chế độ chăm sóc sức khỏe
Đảm bảo vệ sinh, an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực làm việc
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng
Có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng còn hiệu lực
Không yêu cầu kinh nghiệm
Có kiến thức cơ bản về quy trình chăm sóc bệnh nhân, sử dụng thuốc và thiết bị y tế
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực
Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật
Chế độ phụ cấp ca đêm, ngày lễ
Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
Cơ hội thăng tiến trong ngành y tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI