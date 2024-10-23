Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Đại Kim, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương Thỏa thuận

Chăm sóc và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân Thực hiện các quy trình điều dưỡng cơ bản như đo sinh hiệu, lấy mẫu xét nghiệm, tiêm truyền Chuẩn bị và quản lý thuốc men, vật tư y tế cho bệnh nhân theo chỉ định của bác sĩ Ghi chép và cập nhật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân Hỗ trợ bác sĩ trong các thủ thuật y tế Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân, người nhà về chế độ chăm sóc sức khỏe Đảm bảo vệ sinh, an toàn và kiểm soát nhiễm khuẩn trong khu vực làm việc Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học chuyên ngành Điều dưỡng Có chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng còn hiệu lực Không yêu cầu kinh nghiệm Có kiến thức cơ bản về quy trình chăm sóc bệnh nhân, sử dụng thuốc và thiết bị y tế Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực Được đóng BHXH theo quy định của pháp luật Chế độ phụ cấp ca đêm, ngày lễ Được đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện Cơ hội thăng tiến trong ngành y tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN HGROUP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.