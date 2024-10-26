Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Tới 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 7 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Dãy B10 - Khu Đô Thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 10 Triệu

1. Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thăm khám cho khách hàng: đọc kết quả, đánh đơn thuốc, đánh kết quả siêu âm .

2. Thực hiện y lệnh, chỉ định theo yêu cầu của Bác sĩ.

3. Tiếp nhận bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân khi có yêu cầu.

4. Thực hiện công tác ngoại viện, thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền dịch vụ, tiếp nhận và làm thủ tục ban đầu cho bệnh nhân cấp cứu.

5. Quản lý hồ sơ/ lịch hẹn của bệnh nhân.

6. Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.

7. Tẩy rửa, hấp dụng cụ y tế thường xuyên theo lịch phân công.

8. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý thiết bị, vật tư y tế theo quy định

9. Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.

10. Thực hiện làm các báo cáo, kế hoạch trực thuộc Phòng/Khoa.

11. Công việc chi tiết sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.

2. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm ở phòng khám sản khoa; có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.

3. Sử dụng Vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel,...).

4. Năng động, nhiệt tình, có thể làm việc độc lập và theo nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

5. Thái độ cầu thị, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc và cẩn trọng.

6. Có khả năng lắng nghe, tuyền đạt, thuyết minh, thuyết phục....

Địa chỉ làm việc: Phòng khám sản phụ khoa Minh Khang: số 2 B10 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà nội

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương 6.000.000 - 10.000.000 vnđ + thưởng kinh doanh hàng tháng (theo doanh thu chung của phòng khám)

2. Các phụ cấp công việc: xứng đáng năng lực.

3. Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.

5. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...

6. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.

7. Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.

8. Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.

9. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.

10. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.

11. Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

