Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Tới 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Tới 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
7 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 2 Dãy B10

- Khu Đô Thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Đến 10 Triệu

1. Hỗ trợ Bác sĩ trong quá trình thăm khám cho khách hàng: đọc kết quả, đánh đơn thuốc, đánh kết quả siêu âm .
2. Thực hiện y lệnh, chỉ định theo yêu cầu của Bác sĩ.
3. Tiếp nhận bệnh nhân và hướng dẫn bệnh nhân khi có yêu cầu.
4. Thực hiện công tác ngoại viện, thay băng, cắt chỉ, tiêm truyền dịch vụ, tiếp nhận và làm thủ tục ban đầu cho bệnh nhân cấp cứu.
5. Quản lý hồ sơ/ lịch hẹn của bệnh nhân.
6. Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.
7. Tẩy rửa, hấp dụng cụ y tế thường xuyên theo lịch phân công.
8. Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý thiết bị, vật tư y tế theo quy định
9. Bảo quản tài sản, thuốc, dụng cụ y tế; trật tự và vệ sinh buồng bệnh, buồng thủ thuật trong phạm vi được phân công.
10. Thực hiện làm các báo cáo, kế hoạch trực thuộc Phòng/Khoa.
11. Công việc chi tiết sẽ trao đổi tại buổi phỏng vấn.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng Y tế chuyên ngành Điều dưỡng trở lên.
2. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm ở phòng khám sản khoa; có chứng chỉ hành nghề điều dưỡng.
3. Sử dụng Vi tính văn phòng thành thạo (Word, Excel,...).
4. Năng động, nhiệt tình, có thể làm việc độc lập và theo nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.
5. Thái độ cầu thị, chăm chỉ, trách nhiệm cao trong công việc và cẩn trọng.
6. Có khả năng lắng nghe, tuyền đạt, thuyết minh, thuyết phục....
Địa chỉ làm việc: Phòng khám sản phụ khoa Minh Khang: số 2 B10 Khu đô thị Đầm Trấu, Hai Bà Trưng, Hà nội

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương 6.000.000 - 10.000.000 vnđ + thưởng kinh doanh hàng tháng (theo doanh thu chung của phòng khám)
2. Các phụ cấp công việc: xứng đáng năng lực.
3. Có cơ hội phát triển bản thân, thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Được tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo trong và ngoài nước.
5. Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp với đội ngũ đồng nghiệp trẻ, nhiệt huyết...
6. Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật.
7. Thưởng tết, thưởng các ngày lễ, các ngày đặc biệt của công ty.
8. Phúc lợi du lịch cao cấp hàng năm.
9. Được cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
10. Phỏng vấn và đi làm ngay nếu đạt yêu cầu.
11. Công việc ổn định và lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ MINH KHANG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 Dãy B10 - Khu Đô Thị Đầm Trấu, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-dieu-duong-vien-thu-nhap-toi-10-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job232767
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 44 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ORENDA
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 2 - 4 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Tuyển Thực tập sinh Cty Cổ phần Blueco toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu
Cty Cổ phần Blueco toàn cầu
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Data Analyst Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 26 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 26 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 22 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 33 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN GLORY
Hạn nộp: 04/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Vietsol
Tuyển Công nghệ Thông tin Công ty TNHH Vietsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Vietsol
Hạn nộp: 30/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TFS
Hạn nộp: 23/11/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SonatGame Studio
Tuyển Công nghệ Thông tin SonatGame Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD
SonatGame Studio
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 1 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Tuyển Sản xuất Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 30 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư Phát triển Máy Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 21/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Minh Phương Logistics
Tuyển Sản xuất Công ty CP Minh Phương Logistics làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Minh Phương Logistics
Hạn nộp: 01/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 70 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẢO LÂM HOLDINGS
Hạn nộp: 24/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Tuyển Viễn thông Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Viễn thông ASIM
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Tuyển Viễn thông Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Hạ tầng Viễn thông Miền Bắc
Hạn nộp: 05/12/2024
Hải Dương Quảng Ninh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Tuyển Công nghệ Thông tin CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F&F
Hạn nộp: 08/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI INOX VIỆT NAM Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính thu nhập 20 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Minh
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Nhân Viên Kế Toán thu nhập 9 - 12 triệu VNĐ Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Trình Hà Nội
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hóa Chất & Môi Trường VAC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Hóa Chất & Môi Trường VAC
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán thuế Công Ty Cổ Phần Venus Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công Ty Cổ Phần Venus Group
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty TNHH Cung cấp Giải pháp Dịch vụ GTGT
8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Producer (Sản xuất phim) Công ty TNHH Hichiko làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu Công ty TNHH Hichiko
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Admin/Sales Support/Sales Associate CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG QUỐC TẾ PALFISH SINGAPORE - VIETNAM
8 - 16 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trợ Lý Giám Đốc thu nhập 15 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công Ty TNHH Du Lịch F5 Việt Nam
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÚC THIÊN LỘC
8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh phần mềm Công ty cổ phần Công nghệ Haravan làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu Công ty cổ phần Công nghệ Haravan
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Thu Ngân thu nhập 7 - 11 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
7 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Nhập Khẩu thu nhập 9 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚ NHUẬN FOOD
9 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kinh doanh quốc tế CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ VÀ CÔNG NGHỆ NAM THÀNH
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 14 Triệu Công ty cổ phần bệnh viện đa khoa quốc tế GSV
9 - 14 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Tư vấn nha khoa Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 30 Triệu Công ty TNHH Nha Khoa Thiên Phúc
7 - 30 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kinh doanh ô tô/xe máy/xe điện Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Hộ Kinh Doanh Vương Nice Car
7 - 10 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Backend Developer Công ty Cổ phần SIMBATECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 32 Triệu Công ty Cổ phần SIMBATECH
16 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển QA thu nhập 15 - 25 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SỐ TRUST
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Quản lý chất lượng giáo dục Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Anh ngữ Canada
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Trình dược viên Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Dược - Thiết bị y tế Đà Nẵng (Dapharco) Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Ngân hàng Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Nhân Viên Marketing thu nhập 10 - 20 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội Công ty cổ phần đầu tư VNR Holding
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH BT CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH BT CORPORATION
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kiểm thử và đánh giá bảo mật VNDIRECT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VNDIRECT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Sales Marketing Tập Đoàn Novaon Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu Tập Đoàn Novaon Pro Company
9 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kinh doanh sàn thương mại điện tử CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI FUMO
8 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Photographer/Video Editor CÔNG TY TNHH AD STYLING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH AD STYLING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm