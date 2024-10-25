Tuyển Điều Dưỡng Viên thu nhập Trên 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty TNHH Da liễu 247
- Hà Nội: Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 12 Triệu
Tiếp đón và hướng dẫn khách hàng tới sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ chuyên khoa thực hiện các thủ thuật điều dưỡng, tiêm truyền, thay băng, cắt chỉ, sơ cứu, .... Thực hiện các công việc điều dưỡng chuyên môn.
Chăm sóc khách hàng trong quá trình trị liệu, dặn dò tại chỗ cách chăm sóc sau khi sử dụng dịch vụ.
Hỗ trợ Bác sĩ theo yêu cầu trong phạm vi công việc.
Giải quyết ngay và báo cáo kịp thời các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng liên quan đến chuyên môn điều dưỡng.
Làm việc theo sự phân công và điều động của Bác sĩ, quản lý
Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo nghiệp vụ điều dưỡng
Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong các cơ sở, phòng khám về làm đẹp, thẩm mỹ
Nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc và tập thể.
Tại Công ty TNHH Da liễu 247 Thì Được Hưởng Những Gì
Lương CB + Phụ cấp + vé xe + Tiền Dịch vụ + Thưởng khác nếu có
BHXH, BHYT, lương tháng 13, nghỉ phép năm, thưởng ngày Lễ, Tết, sinh nhật, teambuilding, outing, du lịch hàng năm... và các chế độ khác theo quy định
Môi trường năng động, tốc độ, yêu thương, đoàn kết, chia sẻ, học tập...
Được đào tạo thường xuyên và phát triển bản thân, cơ hội thăng tiến cao trong công việc...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Da liễu 247
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
