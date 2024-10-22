Tuyển Dịch vụ du lịch CÔNG TY TNHH GLODIVAL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 9 Triệu

Mức lương Từ 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 16, Tòa nhà Metro Tower, 667 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Dịch vụ du lịch Với Mức Lương Từ 9 Triệu

- Thiết kế tour du lịch, lên kế hoạch xây dựng chương trình du lịch nước ngoài (Outbound) theo yêu cầu để mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

- Tư vấn và thuyết phục khách hàng ký kết hợp đồng du lịch.

- Điều hành các tour du lịch sau khi đàm phán với khách hàng: Đặt dịch vụ; chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần thiết cho khách hàng khi đi tour nước ngoài như visa, hộ chiếu, bảo hiểm du lịch...; Quản lý chi phí và đảm bảo tour được thực hiện trong phạm vi ngân sách; đảm bảo tính chính xác và hiệu quả về dịch vụ

- Liên hệ đối tác cung cấp dịch vụ (Vé máy bay, landtour, bảo hiểm, )lấy hợp đồng báo giá và kí hợp đồng với đối tác; trực tiếp đàm phán với đối tác về chất lượng và mức giá tốt

- Quản lý/cập nhật dữ liệu của nhà cung cấp; Tìm kiếm và đánh giá các nhà cung cấp mới/cũ.

- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tour

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo sau mỗi chuyến đi

- Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh, đề xuất những giải pháp để giải quyết những vấn đề còn thiếu sót để tăng hiệu quả hoạt động, làm hài lòng khách hàng.

- Phối hợp với các phòng ban khác trong quá trình xử lý công việc

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

- Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00, nghỉ trưa 12:00 – 13:00); Thứ Bảy (từ 08:00 đến 12:00)

Với Mức Lương Từ 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp ngành Du lịch lữ hành hoặc Tốt nghiệp chuyên ngành khác và có Chứng chỉ điều hành tour du lịch

- Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm ở vị trí tương đương (Thị trường: Đông Nam Á/ Châu Á)

- Ngoại hình ưa nhìn, trung thực, chủ động, nhanh nhẹn

- Kỹ năng đàm phán, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng tìm kiếm thông tin tốt.

- Nhiệt tình, chịu được áp lực trong công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp làm việc nhóm;

- Khả năng xử lý tình huống và vấn đề phát sinh

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

- Ưu tiên giao tiếp Tiếng Anh Khá hoặc biết thêm 1 ngoại ngữ khác

Tại CÔNG TY TNHH GLODIVAL Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 9,000,000 VND + Công tác phí điều hành.

- Thưởng hiệu suất theo KPI

- Môi trường năng động, có cơ hội học tập và đào tạo chuyên môn.

- Có cơ hội phát triển, thăng tiến và khẳng định bản thân

- Bảo hiểm đầy đủ và các quyền lợi, chế độ cơ bản khác theo quy định của Luật lao động.

- Team Building thường niên và các chế độ chăm sóc người lao động của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GLODIVAL

