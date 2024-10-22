Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

Marketing/PR/Quảng cáo

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Marketing/PR/Quảng cáo Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 254 Cô Bắc, Cô Giang, Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Sáng tạo content dưới dạng article, print ads, video...
+ Quản lý chiến dịch quảng cáo trên các kênh Digital đặc biệt là Facebook.
+ Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chiến dịch quảng cáo hàng tháng, quý.
+ Theo dõi, đo lường và báo cáo kết quả chiến dịch hàng ngày.
+ Phối hợp với Sales để đảm bảo số lượng Khách hàng, Chi phí MKTing.
+ Tham gia phát triển các dự án Digital mới trong công ty.
+ Các công việc được cấp trên giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Trên 9 tháng kinh nghiệm về Facebook Ads đối với Executive. + Có khả năng viết content và thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản.
+ Có kiến thức nền tảng về Marketing, truyền thông thương hiệu. + Có tư duy Marketing và Sales tốt, khả năng học nhanh để đáp ứng yêu cầu công việc.
+ Hoà đồng, tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp và cấp trên. + Yêu thích môi trường trẻ, chủ động trong công việc, chịu được sức ép cao.

Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì

+ Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 2 - 3 tháng thực tập hoặc thử việc.
+ Được học tất tần tật về marketing: Facebook ads, google ads, landing page, social,...với ngân sách từ 100tr-1 tỷ/ tháng.
+ Được học hỏi và phát huy khả năng sáng tạo, cơ hội hiện thực hóa các ý tưởng.
+ Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm.
+ Quà tặng, du lịch hàng năm theo chế độ công ty.
+ Phụ cấp ăn trưa, BHXH, BHYT theo chế độ Nhà Nước.
+ Thưởng nóng, thưởng định kỳ, xét nâng lương hàng năm.
+ Lương + thưởng thỏa thuận dựa trên năng lực.
+ Cơ hội thăng tiến cao, nhanh chóng lên cấp quản lý khi chứng minh được năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

TH FASHION JOINT STOCK COMPANY

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 71 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Quận 1, Hồ Chí Minh, Vietnam

