Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 1 Triệu

Mức lương Đến 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương Đến 1 Triệu

Hỗ trợ theo dõi, đo lường chỉ số các chiến dịch marketing trực tuyến (SEO, SEM, email marketing, social media, v.v.). Phối hợp với các phòng ban để phát triển nội dung và quản lý các kênh truyền thông xã hội. Tham gia phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất cải thiện các chiến lược marketing. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Hỗ trợ theo dõi, đo lường chỉ số các chiến dịch marketing trực tuyến (SEO, SEM, email marketing, social media, v.v.).

Phối hợp với các phòng ban để phát triển nội dung và quản lý các kênh truyền thông xã hội.

Tham gia phân tích dữ liệu và đưa ra đề xuất cải thiện các chiến lược marketing.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của trưởng phòng.

Với Mức Lương Đến 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan. Có đam mê với lĩnh vực Digital Marketing. Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo. Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt. Có kiến thức cơ bản về các công cụ marketing trực tuyến là một lợi thế.

Sinh viên hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Marketing, Truyền thông, Quản trị kinh doanh, hoặc các ngành liên quan.

Có đam mê với lĩnh vực Digital Marketing.

Kỹ năng viết lách tốt, sáng tạo.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt.

Có kiến thức cơ bản về các công cụ marketing trực tuyến là một lợi thế.

Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập: 1.000.000 VNĐ/tháng. Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng. Hỗ trợ làm báo cáo thực tập, dấu mộc thực tập. Được đào tạo về chuyên môn, kiến thức liên quan đến Digital Marketing. Môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo. Có cơ hội trở thành cộng tác viên, nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Trợ cấp thực tập: 1.000.000 VNĐ/tháng.

Thời gian thực tập: tối thiểu 3 tháng.

Hỗ trợ làm báo cáo thực tập, dấu mộc thực tập.

Được đào tạo về chuyên môn, kiến thức liên quan đến Digital Marketing.

Môi trường năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo.

Có cơ hội trở thành cộng tác viên, nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Phần Mềm Hoàn Cầu

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin