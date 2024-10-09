Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Marketing/PR/Quảng cáo CÔNG TY TNHH K-CLOSET làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu

CÔNG TY TNHH K-CLOSET
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Marketing/PR/Quảng cáo

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1

Mô Tả Công Việc Marketing/PR/Quảng cáo Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

1. Kế hoạch - Lên kế hoạch và triển khai kế hoạch phát triển doanh thu sản phẩm công ty trên các nền tảng online, bao gồm nhưng không giới hạn ở: kế hoạch nội dung, kế hoạch quảng cáo, kế hoạch nhân sự... để đạt mục tiêu doanh thu/chi phí đã đặt ra 2. Xây dựng mục tiêu kinh doanh - Quản lý điều hành công việc và chịu trách nhiệm về doanh số của bộ phận Digital và Sale online. - Xây dựng ngân sách cho các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận và chi tiêu của Công ty. - Đảm bảo tỉ lệ chuyển đổi data từ phòng MKT (Khách hàng đã quan tâm sẵn về dịch vụ) - Báo cáo kết quả hoạt động phòng Sale Online. 3. Xây dựng và phát triển đội nhóm - Quản lý đội ngũ sale/cskh thực hiện bán hàng trên data do đội ngũ Marketing đem về nhằm đạt được kế hoạch doanh thu đã đề ra - Thực hiện và quản lý nhân sự Digital marketing dưới quyền thực hiện quảng cáo, tối ưu quảng cáo... nhằm đạt được kế hoạch doanh thu đã đề ra 4. Chăm sóc khách hàng - Xử lý các khiếu nại của khách hàng liên quan đến quy trình tư vấn, chăm sóc khách hàng, chất lượng tư vấn thuộc phạm vi nhiệm vụ của bộ phận. 5. Đào tạo kiến thức nghiệp vụ và thông tin sản phẩm - Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức sản phẩm cho Team Sale và Team Digital. 6. Báo cáo/Đánh giá - Báo cáo tiến độ/kết quả cho quản lý trực tiếp hàng tuần. - Đưa ra vấn đề/giải pháp nhằm đảm bảo kế hoạch đạt tiến độ đề ra 7. Phát triển - Nghiên cứu, đánh giá thị trường ngành hàng nhằm đưa ra đề xuất về sản phẩm, cơ chế, chiến lược, quy trình...với mục tiêu duy trì và phát triển doanh thu về mặt lâu dài. 8. Nhiệm vụ chung - Đóng góp giá trị cá nhân vô mục tiêu chung của công ty
Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Hơn 3 năm kinh nghiệm Marketing/Sale B2C
- Kinh nghiệm quản lý đội nhóm từ 10 nhân sự trở lên
- Doanh thu team từng đạt ít nhất 3tỷ/tháng
- Có tư duy và năng lực đánh giá, nghiên cứu thị trường về sản phẩm, ngành hàng, khách hàng, đối thủ...

Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 20-40 Triệu + Thưởng. Tổng thu nhập 50-100 Triệu
- Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6, thứ 7 làm việc Online tại nhà
- Được đào tạo và tạo điều kiện học hỏi, bao gồm nhưng không giới hạn ở: chiến lược sản phẩm, quy trình vận hành, quản lý chi phí, P&L, quy trình sale/Marketing... và được tạo điều kiện để phát triển trở thành CCO hoặc Giám đốc chi nhánh ( Quản lý toàn bộ đội ngũ sale/marketing)
- Chính sách phát triển, thăng tiến
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
- Cơ hội tham gia các chương trình đào tạo cao cấp
- BHXH, BHYT, BHTN... theo quy định của Nhà nước & các chính sách Bảo hiểm khác.
- Các quyền lợi khác: du lịch nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

CÔNG TY TNHH K-CLOSET

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 32 Nguyễn Trãi, Bến Thành, Quận 1

