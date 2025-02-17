Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, nội dung phát triển hình ảnh cá nhân.
Hỗ trợ quay diễn cùng sếp trong video.
Hỗ trợ quay điện thoại ở những nội dung quay ở ngoài công ty.
Đi theo hỗ trợ sếp ở những vị trí khi quay ngoài công ty.
Research các trend đang hot phù hợp với định hướng công ty, tham khảo thị trường.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xây dựng nhân hiệu cho sếp,tiếp cận phát triển triển truyền thông
Giờ giấc linh hoạt.
Nhạy bén và nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung.
Ưu tiên có nhiều mối quan hệ vs truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

– Thử việc: 85% lương chính thức ( 1 tháng)
– Thưởng tháng 13, thưởng khác (thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng quản lí, thưởng nhóm, thưởng sáng kiến, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty)
– Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật.......
– Phép tháng/năm theo quy định
– Phụ cấp thâm niên
– BHXH sau thời gian thử việc
– Làm việc 9h00 – 17h00 ( Nghỉ trưa 1,5h ) + nghỉ 2 ngày thứ 7 trong 1 tháng_ Nếu sếp có lịch quay, đi theo quay hỗ trợ và sẽ được xếp lịch nghỉ bù

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

