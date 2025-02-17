Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng, nội dung phát triển hình ảnh cá nhân.

Hỗ trợ quay diễn cùng sếp trong video.

Hỗ trợ quay điện thoại ở những nội dung quay ở ngoài công ty.

Đi theo hỗ trợ sếp ở những vị trí khi quay ngoài công ty.

Research các trend đang hot phù hợp với định hướng công ty, tham khảo thị trường.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Xây dựng nhân hiệu cho sếp,tiếp cận phát triển triển truyền thông

Giờ giấc linh hoạt.

Nhạy bén và nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung.

Ưu tiên có nhiều mối quan hệ vs truyền thông.

Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì

– Thử việc: 85% lương chính thức ( 1 tháng)

– Thưởng tháng 13, thưởng khác (thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng quản lí, thưởng nhóm, thưởng sáng kiến, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty)

– Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật.......

– Phép tháng/năm theo quy định

– Phụ cấp thâm niên

– BHXH sau thời gian thử việc

– Làm việc 9h00 – 17h00 ( Nghỉ trưa 1,5h ) + nghỉ 2 ngày thứ 7 trong 1 tháng_ Nếu sếp có lịch quay, đi theo quay hỗ trợ và sẽ được xếp lịch nghỉ bù

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH

