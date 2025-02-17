Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 807 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 1, Quận 5, Hồ Chí Minh, Quận 5
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Lên ý tưởng, nội dung phát triển hình ảnh cá nhân.
Hỗ trợ quay diễn cùng sếp trong video.
Hỗ trợ quay điện thoại ở những nội dung quay ở ngoài công ty.
Đi theo hỗ trợ sếp ở những vị trí khi quay ngoài công ty.
Research các trend đang hot phù hợp với định hướng công ty, tham khảo thị trường.
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Xây dựng nhân hiệu cho sếp,tiếp cận phát triển triển truyền thông
Giờ giấc linh hoạt.
Nhạy bén và nhiều ý tưởng sáng tạo nội dung.
Ưu tiên có nhiều mối quan hệ vs truyền thông.
Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH Thì Được Hưởng Những Gì
– Thử việc: 85% lương chính thức ( 1 tháng)
– Thưởng tháng 13, thưởng khác (thưởng cá nhân xuất sắc, thưởng quản lí, thưởng nhóm, thưởng sáng kiến, thưởng hiệu quả kinh doanh của công ty)
– Thưởng Lễ/ Tết, sinh nhật.......
– Phép tháng/năm theo quy định
– Phụ cấp thâm niên
– BHXH sau thời gian thử việc
– Làm việc 9h00 – 17h00 ( Nghỉ trưa 1,5h ) + nghỉ 2 ngày thứ 7 trong 1 tháng_ Nếu sếp có lịch quay, đi theo quay hỗ trợ và sẽ được xếp lịch nghỉ bù
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH Y KHOA VÀ THẨM MỸ TUẤN LINH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
