Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 7, Tòa Fafim B, 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. MÔ TẢ CHUNG
Số lượng cần tuyển: 01
Giới tính: Nam/nữ
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h00, nghỉ trưa từ 12h00 - 13h00.
Ngày làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 và 2 thứ 7 cách tuần làm việc trên văn phòng.
Địa điểm làm việc: Tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.
Báo cáo trực tiếp với quản lý trực tiếp.
2. MÔ TẢ CÔNG VIỆC
2.1 Triển khai & tối ưu chiến dịch Digital Marketing Performance Ads ( Tiktok Và Facebook )
Hỗ trợ lên kế hoạch chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok
chạy quảng cáo trên Facebook, TikTok
Theo dõi & tối ưu chỉ số để đảm bảo hiệu suất cao.
chỉ số
Phối hợp với nhóm Content để viết bài quảng cáo hấp dẫn, tối ưu tỷ lệ chuyển đổi (CRO).
Chạy các chiến dịch để remarketing khách hàng tiềm năng.
2.2 Quản lý & tối ưu quảng cáo Digital
Trực tiếp triển khai Facebook Ads, TikTok Ads theo kế hoạch.
Facebook Ads, TikTok Ads
Theo dõi hiệu suất quảng cáo, báo cáo & đề xuất điều chỉnh nếu cần.
Phân tích dữ liệu từ Meta Business Suite, TikTok Business Center.
Meta Business Suite, TikTok Business Center
Kiểm soát chi phí Ads.
2.3 Hỗ trợ tối ưu nội dung
Kiểm tra & đề xuất chỉnh sửa nội dung để tăng tỷ lệ chuyển đổi.
Phối hợp với Nhóm Content để tối ưu tốc độ tải trang, Mobile Optimization.
Nhóm Content
Kiểm tra Pixel, Conversion Tracking, đảm bảo dữ liệu được ghi nhận chính xác.
Pixel, Conversion Tracking
2.4 Theo dõi & báo cáo hiệu suất Digital Marketing
Báo cáo hiệu quả quảng cáo hàng ngày/tuần/tháng.
Đo lường hiệu suất chiến dịch qua Meta Insights, TikTok Analytics.
hiệu suất chiến dịch qua Meta Insights, TikTok Analytics
Đề xuất cải tiến để giảm chi phí quảng cáo, tăng tỷ lệ chuyển đổi (CVR).
giảm chi phí quảng cáo, tăng tỷ lệ chuyển đổi (CVR)
2.5 Nghiên cứu & cập nhật xu hướng Digital Marketing
Theo dõi các thuật toán & chính sách mới từ Facebook, TikTok....
các thuật toán & chính sách mới từ Facebook, TikTok...
Nghiên cứu đối thủ & đề xuất chiến lược cạnh tranh phù hợp.
Thử nghiệm các hình thức quảng cáo mới như AI Ads.
AI Ads.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

3.1 Kinh nghiệm, kỹ năng
1-3 năm kinh nghiệm làm Digital Marketing hoặc Ads.
1-3 năm kinh nghiệm
Đã từng triển khai Facebook Ads, TikTok Ads là lợi thế.
Facebook Ads, TikTok Ads
Có kinh nghiệm phân tích dữ liệu Ads, tối ưu ROAS, A/B Testing.
phân tích dữ liệu Ads, tối ưu ROAS, A/B Testing
Làm việc nhóm tốt, phối hợp với các phòng ban để đạt mục tiêu chung.
Làm việc nhóm tốt
Tư duy dữ liệu mạnh mẽ, không chạy Ads theo cảm tính.
Tư duy dữ liệu mạnh mẽ
Chịu áp lực cao, đảm bảo chiến dịch quảng cáo chạy đúng tiến độ & ngân sách.
Chịu áp lực cao
3.2 Thái độ, tính cách.
Nhanh nhạy, thích nghi tốt với thay đổi thuật toán Ads.
Nhanh nhạy, thích nghi tốt với thay đổi thuật toán Ads
Tư duy luôn hướng đến hiệu suất cao nhất.
Tư duy luôn hướng đến hiệu suất cao nhất
Chủ động tìm kiếm giải pháp, không đợi vấn đề xảy ra mới giải quyết.
Chủ động tìm kiếm giải pháp, không đợi vấn đề xảy ra mới giải quyết
Làm việc có kế hoạch.
Làm việc có kế hoạch

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

4.1. Chính sách đãi ngộ
Lương cơ bản: 10.000.000.Thu nhập :10 - 15.000.000. Phụ cấp ăn trưa 30.000/ngày + Xăng xe: 100.000/tháng. Cung cấp MÁY TÍNH để làm việc hoặc phụ cấp 250.000/tháng.
Thu nhập :10 - 15.000.000.
Thưởng tiền mặt, quà tặng trao tay ngày sinh nhật, ngày Lễ: 1/5, 20/10, Trung Thu, Lễ Tết,...
Thưởng cuối năm theo kết quả kinh doanh của công ty; Trung bình 2 đến 3 tháng lương.
Được tham gia các chương trình đào tạo cao cấp và sự kiện chuyên ngành.
Môi trường làm việc năng động, cơ hội tạo dấu ấn.
4.2. Chế độ chăm sóc sức khoẻ
Bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội: Đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Gói khám sức khỏe tổng quát hàng năm miễn phí.
Chế độ thai sản: "Nữ: 50% lương cố định suốt 6 tháng thai sản + 1.000.000. Nam có vợ sinh: 1 tháng lương cố định + 500.000" đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên.
Phụ cấp nuôi con nhỏ từ 2-5 tuổi: 500.000/tháng đối với CNBV có thâm niên từ 3 năm trở lên
4.3. Chế độ thời gian làm việc
Chính sách tăng ca, làm thêm giờ theo quy định pháp luật.
Nghỉ phép: Hưởng 12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật Lao động.
Được làm việc Online 2 ngày/tháng hưởng 80% lương và được đi muộn/về sớm 3 tiếng/tháng.
4.4. Phát triển năng lực và lộ trình công danh.
Được đào tạo nội bộ về chuyên môn và nghiệp vụ ở vị trí làm việc để phát triển chuyên môn và hỗ trợ chi phí cho những khóa học bên ngoài từ 50% đến 100% chi phí.
4.5. Hoạt động gắn kết
Tham gia sự kiện ăn uống, Teambuilding, du lịch nghỉ dưỡng trung bình từ 2-3 lần/năm của công ty.
4.6. Văn phòng làm việc và tiện ích
Môi trường làm việc hiện đại: Văn phòng được trang bị đầy đủ tiện nghi: Máy tính PC, Laptop, hotline Iphone hoặc tùy theo nhu cầu của từng vị trí.
Tiện ích văn phòng: Khu vực ăn uống: Lò vi sóng, tủ lạnh, máy pha cà phê, máy xay sinh tố, máy làm sữa hạt,... và "Tiệm tạp hóa" đồ ăn nhẹ miễn phí.
Khu vực giải trí: Bàn bi-a, Billar, máy gắp gấu, TV loa karaoke.
4.7. Môi trường làm việc, văn hoá, xã hội
Môi trường làm việc thân thiện: Đội ngũ nhân viên trẻ trung, năng động, nhiệt huyết và hỗ trợ lẫn nhau.
Đề cao mục tiêu chung của Công ty, đội nhóm và cá nhân.
Thể hiện trách nhiệm với xã hội thông qua các hoạt động cộng đồng: Dự án Nuôi em, xây dựng điểm trường, ủng hộ quà tặng,...
4.8. Quyền lợi khác
Hưởng chính sách hỗ trợ cực ưu đãi khi mua sản phẩm mà công ty phân phối.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN SUBE VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7 tòa Fafim B, số 19 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

