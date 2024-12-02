Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

A PLUS MINERAL MATERIAL CORPORATION đang tìm kiếm một đồng đội Digita Marketing -Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường quốc tế.

Trách nhiệm chính:

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số B2B quốc tế để tăng cường nhận diện thương hiệu, chuyển đổi thành khách hàng và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.

Update/ Xây dựng mới trang web hiện đại, năng, landing page, và các kênh truyền thông kỹ thuật số khác để tối đa hóa hiệu suất chiến dịch Marketing

Quản lý và tối ưu hóa các trang Social của công ty : LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube... Duy trì thường xuyên bài viết và cập nhật thông tin hàng tuần/tháng.

Xây dựng kho Digital Marketing Material sáng tạo và hấp dẫn nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng quốc tế : bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác

Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác Employer Branding

Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing để đề xuất và triển khai các cải tiến.

Phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng Chuyên Môn:

Am hiểu Digital marketing và công cụ phân tích (Google Analytics, SEO, SEM) trong B2B quốc tế.

Kỹ năng tối ưu hóa website và quản lý mạng xã hội B2B (LinkedIn, Facebook).

Sáng tạo nội dung hấp dẫn và kinh nghiệm phân tích hiệu quả marketing.

Công Nghệ và Công Cụ:

Thành thạo công cụ thiết kế đồ họa và CMS, email marketing.

Khả năng ứng dụng AI vào công việc.

Hiểu biết về HTML, CSS là lợi thế.

Tố Chất Cá Nhân:

Sáng tạo, chủ động và ham học hỏi.

Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian tốt.

Làm việc độc lập và trong nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong lĩnh vực B2B quốc tế, điều kiện để bạn khám phá, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn

- Không gian làm việc năng động, nơi sáng tạo được khuyến khích và ý tưởng mới luôn được chào đón.

- Hành trình học hỏi không ngừng, Cơ hội thử thách bản thân qua các dự án đa dạng, khám phá và phát triển tiềm năng của chính mình

- Một môi trường làm việc trọn vẹn, nơi bạn được là chính mình, tự do thể hiện bản sắc và tài năng độc đáo.

- Văn hóa sẻ chia, đồng cảm và lắng nghe, nơi mỗi ý kiến đều được tôn trọng và mỗi cảm xúc đều được thấu hiểu.

- Cơ hội đóng góp ý nghĩa và nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

