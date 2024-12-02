Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG
Ngày đăng tuyển: 02/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Phòng 1A Tầng 4 Broadway B, số 102 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

A PLUS MINERAL MATERIAL CORPORATION đang tìm kiếm một đồng đội Digita Marketing -Vị trí này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh cho hoạt động xuất khẩu sang thị trường quốc tế.
A PLUS MINERAL MATERIAL CORPORATION
tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh
Trách nhiệm chính:
Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số B2B quốc tế để tăng cường nhận diện thương hiệu, chuyển đổi thành khách hàng và tạo ra cơ hội kinh doanh mới.
Update/ Xây dựng mới trang web hiện đại, năng, landing page, và các kênh truyền thông kỹ thuật số khác để tối đa hóa hiệu suất chiến dịch Marketing
Quản lý và tối ưu hóa các trang Social của công ty : LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube... Duy trì thường xuyên bài viết và cập nhật thông tin hàng tuần/tháng.
Xây dựng kho Digital Marketing Material sáng tạo và hấp dẫn nhằm thu hút và duy trì sự quan tâm của khách hàng quốc tế : bài viết, hình ảnh, video và các nội dung khác
Hỗ trợ phòng nhân sự trong công tác Employer Branding
Phân tích dữ liệu và đánh giá hiệu quả của chiến dịch Marketing để đề xuất và triển khai các cải tiến.
Phát triển sản phẩm mới

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kỹ Năng Chuyên Môn:
Am hiểu Digital marketing và công cụ phân tích (Google Analytics, SEO, SEM) trong B2B quốc tế.
Kỹ năng tối ưu hóa website và quản lý mạng xã hội B2B (LinkedIn, Facebook).
Sáng tạo nội dung hấp dẫn và kinh nghiệm phân tích hiệu quả marketing.
Công Nghệ và Công Cụ:
Thành thạo công cụ thiết kế đồ họa và CMS, email marketing.
Khả năng ứng dụng AI vào công việc.
Hiểu biết về HTML, CSS là lợi thế.
Tố Chất Cá Nhân:
Sáng tạo, chủ động và ham học hỏi.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý thời gian tốt.
Làm việc độc lập và trong nhóm hiệu quả.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG Thì Được Hưởng Những Gì

-Làm việc trong lĩnh vực B2B quốc tế, điều kiện để bạn khám phá, học hỏi, nâng cao năng lực chuyên môn
- Không gian làm việc năng động, nơi sáng tạo được khuyến khích và ý tưởng mới luôn được chào đón.
- Hành trình học hỏi không ngừng, Cơ hội thử thách bản thân qua các dự án đa dạng, khám phá và phát triển tiềm năng của chính mình
- Một môi trường làm việc trọn vẹn, nơi bạn được là chính mình, tự do thể hiện bản sắc và tài năng độc đáo.
- Văn hóa sẻ chia, đồng cảm và lắng nghe, nơi mỗi ý kiến đều được tôn trọng và mỗi cảm xúc đều được thấu hiểu.
- Cơ hội đóng góp ý nghĩa và nhận được sự ghi nhận xứng đáng cho mọi nỗ lực, dù lớn hay nhỏ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN VẬT LIỆU Á CỘNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1A, Tầng 4, Tòa nhà Broadway B, 102 Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

