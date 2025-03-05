Tuyển Digital Marketing Thời trang Mộc Eva Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 50 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên content bán hàng cho các sản phẩm thời trang nữ

Thực hiện và triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng phù hợp với từng giai đoạn và khách hàng mục tiêu.

Sáng tạo nội dung, viết bài, biên tập nội dung các ấn phẩm bán hàng.

Cập nhật những xu hướng mới,hot trend trên mạng xã hội cho nội dung bài viết, video

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông...

Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang

Có tư duy viết tốt và học hỏi nhanh

Làm việc nhóm và có khả năng sáng tạo.

Tại Thời trang Mộc Eva Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 7 triệu - 9 triệu

Xét thưởng định kỳ hàng tháng.

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời trang Mộc Eva Hà Nội

