Tuyển Digital Marketing Thời trang Mộc Eva Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Thời trang Mộc Eva Hà Nội
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 50 Tây Sơn,Hà Nội, Quận Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
Lên content bán hàng cho các sản phẩm thời trang nữ
Thực hiện và triển khai kế hoạch đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng phù hợp với từng giai đoạn và khách hàng mục tiêu.
Sáng tạo nội dung, viết bài, biên tập nội dung các ấn phẩm bán hàng.
Cập nhật những xu hướng mới,hot trend trên mạng xã hội cho nội dung bài viết, video
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành: Marketing, Báo chí, Truyền thông...
Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang
Có tư duy viết tốt và học hỏi nhanh
Làm việc nhóm và có khả năng sáng tạo.
Tại Thời trang Mộc Eva Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
Lương 7 triệu - 9 triệu
Xét thưởng định kỳ hàng tháng.
Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Thời trang Mộc Eva Hà Nội
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
