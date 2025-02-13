Tuyển Digital Marketing Bravestars Game làm việc tại Hà Nội thu nhập 900 - 1,100 USD

Leansoft là công ty cùng hệ sinh thái Brave Holdings với Bravestars Games. Leansoft chuyên phát triển và kinh doanh các ứng dụng giải trí, công cụ tiện ích trên nền tảng iOS và Android. Với mục tiêu trở thành công ty số 1 tại Việt Nam về số lượng cài đặt (install) trên thị trường toàn cầu, Leansoft mang đến những trải nghiệm giải trí đột phá, sáng tạo và đầy thú vị cho người dùng.

Vị trí HR Lead sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập và phát triển hệ thống nhân sự cho Leansoft trong giai đoạn đầu mới thành lập. Vị trí này sẽ xây dựng và triển khai các chiến lược nhân sự, từ tuyển dụng đến phát triển văn hóa công ty, nhằm hỗ trợ công ty phát triển mạnh mẽ và bền vững ngay từ những ngày đầu.

- Thiết lập hệ thống nhân sự giai đoạn đầu cho Leansoft: Xây dựng và triển khai các quy trình, quy định, chính sách, form mẫu, và các tài liệu quản lý nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của công ty.

- Tuyển dụng và xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng: Lập kế hoạch và thực hiện các chiến lược tuyển dụng hiệu quả, thúc đẩy hình ảnh thương hiệu nhà tuyển dụng của công ty.

- Quản trị nhân sự: Thực thi công tác C&B, xử lý các vấn đề nội bộ và duy trì môi trường làm việc tích cực, hỗ trợ sự phát triển của nhân viên.

- Quản lý đội nhóm: Dẫn dắt, đào tạo và hỗ trợ 1-2 thành viên trong team HR, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc.