Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
- Hà Nội: Số 9 Phố Đào Duy Anh, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Phát triển và điều phối phát triển nội dung (bao gồm tư liệu) truyền thông đảm bảo đúng định vị thương hiệu (brand positioning) và tài sản thương hiệu (brand equity)
- Lập kế hoạch nội dung, tư liệu truyền thông theo phê duyệt tại kế hoạch IMC và định vị thương hiệu.
+ Tìm kiếm ý tưởng thể hiện của từng nội dung, tư liệu truyền thông
+ Xây dựng kế hoạch nội dung tổng thể (gồm tất cả các nội dung nhánh)
+ Trình duyệt kế hoạch nội dung tổng thể
- Điều phối thực hiện sản xuất nội dung theo kế hoạch đã được duyệt
+ Gửi bản mô tả/yêu cầu sản xuất nội dung cho bộ phận thực thi (bộ phận Thiết kế nội bộ/Truyền thông hoặc NCC bên ngoài)
+ Lựa chọn và quản lý NCC (nếu có) theo quy trình P2P
+ Tiếp nhận, đánh giá, phản hồi thành phẩm nội dung
+ Duyệt nội dung theo Quy trình Thiết kế và Sản xuất sáng tạo
+ Lưu mẫu nội dung được duyệt
+ Triển khai sử dụng nội dung đã được phê duyệt
2. Xây dựng kế hoạch và thực thi kế hoạch ATL và Digital nhằm đạt các mục tiêu tiếp thị và bán hàng (doanh số, thị phần, sức khỏe thương hiệu)
+ Lập kế hoạch và triển khai các chiến dịch truyền thông tích hợp trên các kênh truyền thông Digital cho thương hiệu và các chiến dịch tiếp thị sản phẩm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chuỗi Thực Phẩm TH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
