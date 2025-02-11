Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group
- Hà Nội: Tòa nhà Upsway, số 9
- 11 ngõ 19 Kim Đồng, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...
- Trực tiếp triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Banner Online, Google, Facebook, Zalo, tiktok, Đăng tin...
- Phối hợp với Plan Marketing, Content Marketing, Thiết kế để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra
- Thực hiện nghiệm thu các hoạt động MKT theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư
- Đầu mối làm việc với các Agency/NCC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động Digital Marketing
- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với kế hoạch Marketing của Công ty.
- Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.
- Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing khác
- Thực hiện các báo cáo và các công việc phát sinh khác theo yêu cầu
Công việc triển khai cho hoạt động công ty
- Hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ của tập đoàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
