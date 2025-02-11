Tuyển Digital Marketing Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Tham gia xây dựng chiến lược, kế hoạch Digital Marketing cho dự án bất động sản, phát triển thương hiệu của Công ty, các chương trình truyền thông, promotion...

- Trực tiếp triển khai và theo dõi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của Công ty trên các kênh Online: Banner Online, Google, Facebook, Zalo, tiktok, Đăng tin...

- Phối hợp với Plan Marketing, Content Marketing, Thiết kế để phát triển các kênh Marketing Online đảm bảo các kết quả đã đặt ra

- Thực hiện nghiệm thu các hoạt động MKT theo yêu cầu của công ty và chủ đầu tư

- Đầu mối làm việc với các Agency/NCC phục vụ cho việc triển khai các hoạt động Digital Marketing

- Giám sát việc xây dựng và thực hiện kế hoạch Marketing của Đại lý đảm bảo phù hợp với kế hoạch Marketing của Công ty.

- Kiểm soát các thông tin/hình ảnh của Dự án do Đại lý cung cấp cho Khách hàng.

- Giám sát, đánh giá kết quả các hoạt động marketing nhằm kịp thời đưa ra các đề xuất nâng cao hiệu quả hoạt động marketing.

- Hỗ trợ triển khai các hoạt động Marketing khác

- Thực hiện các báo cáo và các công việc phát sinh khác theo yêu cầu

Công việc triển khai cho hoạt động công ty

- Hỗ trợ triển khai các hoạt động truyền thông thương hiệu, truyền thông nội bộ của tập đoàn