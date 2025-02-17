Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION
- Hồ Chí Minh: Building 168, Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, P Đakao, Quận 1, HCM
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hợp tác chặt chẽ với Leader và Giám Đốc để phát triển, thực hiện các chiến lược tiếp thị nội dung phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Nghiên cứu đối tượng mục tiêu, lập kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể.
• Đưa ra ý tưởng cho các chiến dịch quan trọng, xây dựng các nội dung sáng tạo đa kênh, đa nền tảng (website, facebook, tiktok, instagram, landingpage) và Branding mang tính đột phá theo định hướng, yêu cầu của công ty và khách hàng.
• Theo dõi các chiến dịch, mốc thời gian, chịu trách nhiệm về chất lượng, hiệu quả của tài liệu tiếp thị.
• Liên tục cải thiện bằng cách nghiên cứu xu hướng, thu thập và phân tích dữ liệu/ số liệu xã hội phù hợp, thông tin chi tiết và các phương pháp hay nhất, sau đó tạo các chiến dịch quảng bá dựa trên thông tin đó.
• Phối hợp với team Account tương tác, ghi nhận ý kiến khách hàng, nhằm chỉnh sửa content theo yêu cầu của khách hàng.
• Tham gia các hoạt động, chiến dịch khác theo yêu cầu.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Ưu tiên đã từng làm Digital Agency/ Advertising Agency.
• Bằng Cử nhân về Truyền thông, Tiếp thị, Báo chí, Phương tiện truyền thông, Quan hệ công chúng hoặc các ngành nghề, lĩnh vực liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ ACS SOLUTION
