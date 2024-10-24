Tuyển Định Giá thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

VAI TRÒ

Thực hiện, xử lý các mảng công việc liên quan đến công tác định giá tài sản (ĐGTS), kiểm soát ĐGTS trong lĩnh vực tín dụng, đảm bảo tuân thủ quy định của OceanBank và pháp luật, hướng tới sự chuyên nghiệp, tạo dựng niềm tin khách hàng và nâng cao uy tín của OceanBank trên thị trường.

NHIỆM VỤ CHÍNH

1. Thực hiện nghiệp vụ ĐGTS, kiểm soát ĐGTS trong lĩnh vực tín dụng và các lĩnh vực hoạt động khác theo chỉ đao của Ban lãnh đạo Ngân hàng:

- Thực hiện và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ ĐGTS, kiểm soát ĐGTS trong lĩnh vực tín dụng và các lĩnh vực hoạt động khác trong phạm vi thẩm quyền được giao;

- Tham gia công tác khảo sát hiện trạng tài sản, ĐGTS theo quy định của OceanBank và pháp luật;

- Tham gia, đề xuất các ý kiến nhận định, đánh giá và các khuyến nghị (nếu có) về tài sản;

- Kiểm soát kết quả ĐGTS của đơn vị kinh doanh/công ty định giá thuê ngoài theo quy định của OceanBank hoặc khi cấp có thẩm quyền yêu cầu;

- Thực hiện rà soát, kiểm tra kết quả ĐGTS của đơn vị kinh doanh để đánh giá chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ;

- Đưa ra các ý kiến để xử lý các yêu cầu phát sinh trong nghiệp vụ ĐGTS (nếu có);

- Tìm kiếm và lập danh sách các công ty định giá có uy tín để hợp tác, đảm bảo phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của OceanBank;

- Tham gia xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về giá của các loại tài sản liên quan/phát sinh trong lĩnh vực tín dụng và các lĩnh vực hoạt động khác của Ngân hàng;

- Xây dựng, nắm vững các văn bản chính sách nội bộ về nghiệp vụ ĐGTS, kiểm soát ĐGTS trong lĩnh vực tín dụng và các lĩnh vực hoạt động khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng từng thời kỳ;

- Tư vấn, giải đáp thắc măc cho các đơn vị trên toàn hệ thống về công tác ĐGTS, kiểm soát ĐGTS;

- Báo cáo định kỳ/đột xuất về lĩnh vực công việc được phân công theo quy định của OceanBank khi cấp có thẩm quyền yêu cầu.

2. Tham gia thực hiện, hỗ trợ trong công tác xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu về giá của các loại tài sản liên quan/phát sinh trong lĩnh vực tín dụng và các lĩnh vực khác theo chỉ đạo của Ban lãnh đạo Ngân hàng.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Khối, cấp có thẩm quyền và theo quy định của OceanBank từng thời kỳ.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Thẩm định giá, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Luật, Kiểm toán...

- Kinh nghiệm: Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực định giá tại các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng.

- Ưu tiên có Thẻ thẩm định viên về giá/chứng chỉ định giá bất động sản.

- Tiếng Anh cơ bản; Tin học văn phòng thành thạo.

- Am hiểu kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về ĐGTS trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, đầu tư xây dựng.

- Hiểu biết pháp luật chuyên ngành về định giá tài sản, thẩm định giá trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

- Kỹ năng:

+) Thực hiện công việc tốt;

+) Giao tiếp tốt, tạo được sự tin tưởng trong các mối quan hệ;

+) Làm việc nhóm một cách tích cực và hiệu quả;

+) Đề xuất sáng kiến cải tiến công việc;

+) Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng.

Quyền Lợi

- Thu nhập hấp dẫn, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm. Được Ngân hàng mua Bảo hiểm sức khỏe.

- NLĐ được nghỉ ngày sinh nhật hưởng nguyên lương.

- Lao động nữ được hưởng nguyên lương trong những ngày nghỉ khám thai theo quy định của pháp luật về BHXH.

- Gia tăng số ngày nghỉ hằng năm theo thâm niên (cứ 5 năm làm việc, NLĐ được thêm 02 ngày phép năm, trong đó, 01 ngày là của OceanBank, 01 ngày là theo quy định pháp luật).

- NLĐ được nghỉ việc riêng hưởng nguyên lương trong trường hợp ông bà, anh chị em ruột mất.Không phải làm việc ngày thứ 7

- Hưởng lương KPI/ Lương bán chéo với cơ chế rõ ràng, đơn giá cao.

- Hằng năm, OceanBank luôn quan tâm và dành nguồn kinh phí phù hợp để thực hiện các khóa đào tạo, phát triển năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng nghề nghiệp cho NLĐ

