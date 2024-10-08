Tuyển Xây dựng CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng - Hà Nội, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Tham gia vào quá trình lập kế hoạch dự án, bao gồm xác định phạm vi dự án, mục tiêu, thời gian, nguồn lực và chi phí. Sử dụng phần mềm AutoCAD để thiết kế, vẽ bản vẽ kỹ thuật cho các dự án xây dựng, cải tạo, sửa chữa. Phân tích và đánh giá các yêu cầu kỹ thuật của dự án, đưa ra giải pháp tối ưu. Tìm kiếm và đề xuất nhà cung ứng phù hợp, đánh giá hiệu quả nhà cung ứng Theo dõi tiến độ thực hiện dự án, cập nhật thông tin, báo cáo tình hình thực hiện dự án cho cấp trên. Quản lý và điều phối các hoạt động của đội ngũ thi công, đảm bảo dự án được thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và chi phí. Tham gia vào các cuộc họp, trao đổi với khách hàng, đối tác để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, thanh toán chi phí. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng, Kiến trúc, Kỹ thuật Cơ điện - Điện Lạnh Tối thiều 3 năm quản lý - trưởng nhóm giám sát thi công kết cấu, hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp (dự án F&B); Các dự án/gói thầu nội thất Nắm vững kiến thức về kỹ thuật xây dựng, quản lý dự án. Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCAD. Có khả năng lập kế hoạch, tổ chức, quản lý công việc hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, báo cáo, thuyết trình tốt. Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo, ham học hỏi.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội thăng tiến cao, công việc ổn định lâu dài. Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN. Chính sách phúc lợi tốt, du lịch, hiếu hỉ, Lễ tết... Đánh giá tăng lương hàng năm theo kết quả Định kỳ tham gia các khóa huấn luyện kỹ năng chuyên môn tại Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA

