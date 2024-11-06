Tuyển Chăm sóc khách hàng Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chăm sóc khách hàng Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Kim Chung

- Di Trạch, Hoài Đức

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận

Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Đảm bảo mức độ hài lòng, thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Chủ Đầu Tư.
- Nghiệm thu nội bộ: Nghiệm thu căn hộ chuẩn bị cho công tác bàn giao.
- Bàn giao căn hộ
- Tiếp nhận và giải đáp thông thông tin thắc mắc, khiếu nại của Cư dân các vấn đề: Lỗi xây dựng, lỗi trang thiết bị phát sinh trong căn hộ nhưng chưa được BQLTN/BQLDA xử lý
- Phối hợp vận hành + Kiểm soát công tác vận hành của BQLTN: Kiểm tra, kiểm soát công tác vận hành của BQLTN, các nhà thầu Vệ sinh, An Ninh, ...
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nữ
- Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp trình độ Đại học các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm về nghiệm thu chất lượng xây dựng, kinh nghiệm bàn giao (bao gồm nhà thấp tầng và cao tầng)
- Có kỹ năng mềm về CSKH tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực, kinh nghiệm của ứng viên.
- Hỗ trợ bữa ăn.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

