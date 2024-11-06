Tuyển Chăm sóc khách hàng Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
- Hà Nội: Kim Chung
- Di Trạch, Hoài Đức
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Thỏa thuận
Tiếp nhận, xử lý các yêu cầu, thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Đảm bảo mức độ hài lòng, thỏa mãn của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Chủ Đầu Tư.
- Nghiệm thu nội bộ: Nghiệm thu căn hộ chuẩn bị cho công tác bàn giao.
- Bàn giao căn hộ
- Tiếp nhận và giải đáp thông thông tin thắc mắc, khiếu nại của Cư dân các vấn đề: Lỗi xây dựng, lỗi trang thiết bị phát sinh trong căn hộ nhưng chưa được BQLTN/BQLDA xử lý
- Phối hợp vận hành + Kiểm soát công tác vận hành của BQLTN: Kiểm tra, kiểm soát công tác vận hành của BQLTN, các nhà thầu Vệ sinh, An Ninh, ...
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Tổng công ty
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: Từ 25 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp trình độ Đại học các chuyên ngành liên quan.
- Có kinh nghiệm về nghiệm thu chất lượng xây dựng, kinh nghiệm bàn giao (bao gồm nhà thấp tầng và cao tầng)
- Có kỹ năng mềm về CSKH tốt
- Kỹ năng tin học văn phòng tốt.
Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì
- Hỗ trợ bữa ăn.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Tổng công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
