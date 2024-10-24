Tuyển Dự Án thu nhập 10 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 1 Trần Nguyên Đán, Định Công, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Điều phối các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp (Ocop, Vietgap, Globalgap, nông nghiệp hữu cơ,...) Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực và theo dõi tiến độ thực hiện dự án Thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu liên quan đến dự án Chuẩn bị báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình dự án Phối hợp với các bên liên quan như bộ phận Chuyên gia, khách hàng để sắp xếp đảm bảo dự án được thực hiện suôn sẻ.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản lý dự án, Kinh tế, Nông nghiệp,... hoặc các ngành liên quan Đã có kinh nghiệm quản lý và điều phối dự án tối thiểu 6 tháng Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là Excel Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 10 - 12 triệu + phụ cấp cơm trưa (30k/ngày). Được hưởng đầy đủ chế độ BHYT, BHXH theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức. Chế độ phúc lợi đầy đủ: Quà tặng sinh nhật, thưởng lễ, Tết, hiếu, hỉ, Trung thu, 8/3, 20/10 theo quy chế của Công ty và Công đoàn, khám sức khỏe định kỳ, thưởng tháng lương thứ 13, xem xét đánh giá tăng lương 6 tháng/ lần. Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ phục vụ cho công việc. Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, có nhiều cơ hội thăng tiến. Thời gian làm việc: 5.5 ngày/tuần, từ thứ 2 – 6 (8h00 – 17h30) và sáng thứ 7 (8h - 12h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần chứng nhận và Giám định Quốc tế Isocert

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.