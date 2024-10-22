Tuyển Xây dựng Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

Xây dựng

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 04 Lê Liễu, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Xây dựng Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Phụ trách quản lý và điều phối các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ thực hiện các dự án môi trường Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu về môi trường và pháp lý Biết đọc bản vẽ Có kinh nghiệm thi công và quản lý đội nhóm thi công Có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp ,... Chuẩn bị và trình bày báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo
Phụ trách quản lý và điều phối các dự án liên quan đến lĩnh vực môi trường
Lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ và giám sát tiến độ thực hiện các dự án môi trường
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo dự án đáp ứng các yêu cầu về môi trường và pháp lý
Biết đọc bản vẽ
Có kinh nghiệm thi công và quản lý đội nhóm thi công
Có kinh nghiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải, nước cấp ,...
Chuẩn bị và trình bày báo cáo tiến độ dự án cho ban lãnh đạo

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc các ngành liên quan Có kinh nghiệm 1 năm trở lên Thành thạo sử dụng AutoCAD để thiết kế và vẽ bản vẽ kỹ thuật liên quan đến các dự án môi trường Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) Có kiến thức về luật pháp và các quy định liên quan đến môi trường Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Môi trường, Quản lý Tài nguyên và Môi trường hoặc các ngành liên quan
Có kinh nghiệm 1 năm trở lên
Thành thạo sử dụng AutoCAD để thiết kế và vẽ bản vẽ kỹ thuật liên quan đến các dự án môi trường
Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
Có kiến thức về luật pháp và các quy định liên quan đến môi trường
Kỹ năng quản lý dự án, lãnh đạo và làm việc nhóm tốt
Khả năng giao tiếp và thuyết trình hiệu quả
Tư duy phân tích, giải quyết vấn đề

Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý dự án môi trường Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc Nhận đi làm ngày khi phỏng vấn đạt yêu cầu Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng quản lý dự án môi trường
Thưởng các dịp lễ tết và thưởng theo hiệu quả công việc
Nhận đi làm ngày khi phỏng vấn đạt yêu cầu
Chính sách khen thưởng kỉ luật rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Toàn Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 4 Lê Liễu, Phường Tân Quý, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

