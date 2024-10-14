Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 50 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 14/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Kinh doanh/Bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh/Bán hàng Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
20 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 416 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 20 - 50 Triệu

A.Trách nhiệm chính
A.Trách nhiệm chính

Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của phòng (ngành ống nhựa). Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm và mở rộng thị trường, mở rộng khách hàng Doanh nghiệp/ Dự án tiềm năng. Tổng hợp thông tin về xu hướng kinh doanh, đề xuất định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ, kênh/ nhóm đối tượng khách hàng mới Gặp gỡ các đối tác/ khách hàng để tìm hiểu cơ hội hợp tác/ tham gia vào dự án tiềm năng. Thu thập thông tin, khai thác và phát triển khách hàng, đảm bảo duy trì; cập nhật thường xuyên các thông tin quản trị khách hàng trên hệ thống Chuẩn bị hồ sơ tài liệu pre-sale, thực hiện công tác đấu thầu. Báo cáo kết quả công việc cá nhân định kỳ; kết quả kinh doanh theo dự án theo tiến độ dự án.
Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân và tham gia xây dựng kế hoạch kinh doanh của phòng (ngành ống nhựa).
Nghiên cứu, khảo sát thị trường, tìm kiếm và mở rộng thị trường, mở rộng khách hàng Doanh nghiệp/ Dự án tiềm năng.
Tổng hợp thông tin về xu hướng kinh doanh, đề xuất định hướng phát triển sản phẩm, dịch vụ, kênh/ nhóm đối tượng khách hàng mới
Gặp gỡ các đối tác/ khách hàng để tìm hiểu cơ hội hợp tác/ tham gia vào dự án tiềm năng.
Thu thập thông tin, khai thác và phát triển khách hàng, đảm bảo duy trì; cập nhật thường xuyên các thông tin quản trị khách hàng trên hệ thống
Chuẩn bị hồ sơ tài liệu pre-sale, thực hiện công tác đấu thầu.
Báo cáo kết quả công việc cá nhân định kỳ; kết quả kinh doanh theo dự án theo tiến độ dự án.
B.Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ Chiều thứ 7 & Chủ nhật
B.Thời gian làm việc:

Với Mức Lương 20 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, 25 - 45 tuổi, sẵn sàng đi công tác. Tốt nghiệp CĐ trở lên, các chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm. Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm Sales dự án B2B trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,..., có mối quan hệ tốt với Khách hàng Doanh nghiệp.
Nam, 25 - 45 tuổi, sẵn sàng đi công tác.
Tốt nghiệp CĐ trở lên, các chuyên ngành Kinh tế, Xây dựng, Kiến trúc
Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương 2-3 năm.
Ưu tiên ứng viên có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh tuyển dụng, đã có kinh nghiệm Sales dự án B2B trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, ống nước,..., có mối quan hệ tốt với Khách hàng Doanh nghiệp.
Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng thỏa thuận (Tối thiểu 10 triệu) + Phụ cấp Ăn trưa + Lương Doanh thu. Tổng thu nhập: 20 - 50 triệu. Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn. Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ PVI, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty.
Lương cứng thỏa thuận (Tối thiểu 10 triệu) + Phụ cấp Ăn trưa + Lương Doanh thu. Tổng thu nhập: 20 - 50 triệu.
Thưởng các dịp Lễ, Tết, Lương tháng 13 và các phúc lợi khác theo chính sách của Tập đoàn.
Được hưởng chế độ bảo hiểm sức khoẻ PVI, đóng BHYT, BHXH theo đúng quy định của Luật Lao Động
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Thường xuyên tham gia các khoá đào tạo, hội thảo phát triển chuyên môn nghiệp vụ
Được tham gia các hoạt động Team building, tiệc cuối năm, du lịch, hoạt động văn hóa của công ty.

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

