Tuyển Sản xuất CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM

Sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 7

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Assist Head and Director on project delivery and performance management;
Collaborate with project teams and partners to support the coordination of meetings, workshops, training sessions, etc;
Research for in-depth information required by Project Manager(s);
Translate project documents and training materials from English to Vietnamese and vice versa;
Collaborate with other project members in monitoring and synthesizing daily, monthly, and other reports to Partners;
Undertake other tasks assigned by the Project Manager(s).
Hỗ trợ Trưởng phòng và Giám đốc về việc triển khai dự án và quản lý hiệu suất;
Phối hợp với các nhóm dự án và đối tác để hỗ trợ điều phối các cuộc họp, hội thảo, buổi đào tạo, v.v.;
Nghiên cứu thông tin chuyên sâu theo yêu cầu của GĐ dự án;
Dịch các tài liệu dự án và tài liệu đào tạo từ tiếng Anh sang tiếng Việt và ngược lại;
Phối hợp với các thành viên khác trong dự án để theo dõi và tổng hợp các báo cáo hàng ngày, hàng tháng và các báo cáo khác cho Đối tác;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do GĐ dự án giao.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Education: Bachelor’s degree or higher in Mechanical Engineering electrical Engineering
Good written and verbal communication skills in both English and Vietnamese;
Proficiency in Microsoft Office, knowing CAD and Microsoft Access is a plus;.
Team management skills.
Honesty, diligence, quick grasp of work.
Proficiency in office computer.
Accept business trip
work on site
Học vấn: Bằng cử nhân trở lên chuyên ngành cơ khí hoặc điện
Kỹ năng giao tiếp bằng văn bản và lời nói tốt bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt;
Thành thạo Microsoft Office, biết CAD và Microsoft Access là một lợi thế;.
Kỹ năng quản lý nhóm.
Trung thực, siêng năng, nắm bắt công việc nhanh.
Thành thạo máy tính văn phòng
Chấp nhận đi công tác

Tại CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Salary: 9,000,000 - 13,000,000 VND or negotiable;
100% salary in 2 months probation
Full-salary insurance, 13-salary bonus and other benefits as regulated in Labour Law.
Attend training courses on communication skills, and product knowledge at the parent company;
Working hours: Monday to Friday, Saturday: 2 days per month, or according to job specifics and under the arrangement of superiors
Lương: 9.000.000 - 13.000.000 VND hoặc thỏa thuận
100% lương trong 2 tháng thử việc
Bảo hiểm toàn phần, thưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Luật lao động.
Tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng giao tiếp, kiến thức sản phẩm tại công ty mẹ;
Giờ làm việc: Thứ 2 đến thứ 6, Thứ 7: 2 ngày/tháng, hoặc theo yêu cầu công việc và theo sự sắp xếp của cấp trên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM

CÔNG TY TNHH EUROCRANE VIET NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12 (1206), CitiLight Tower, 45 Võ Thị Sáu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

