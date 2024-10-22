Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 461 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng công trình và bối cảnh 3D trong Unreal Engine theo concept Xây dựng quy trình và kiểm soát việc export đối tượng/cảnh từ các phần mềm 3D khác vào Unreal Engine: Setting ánh sáng (Lighting), Setting vật liệu cho models... Thực công việc theo phân công của Trưởng bộ phận
Xây dựng công trình và bối cảnh 3D trong Unreal Engine theo concept
Xây dựng quy trình và kiểm soát việc export đối tượng/cảnh từ các phần mềm 3D khác vào Unreal Engine: Setting ánh sáng (Lighting), Setting vật liệu cho models...
Thực công việc theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích làm phim hoạt hình, đã có tìm hiểu về Unreal Engine. Có kiến thức cơ bản modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như Blender, C4D Cinema hoặc Maya... Có nền tảng mỹ thuật. Tinh thần ham học hỏi, tính cầu toàn và cẩn thận cao. Khả năng chịu áp lực và giải quyết công việc tốt.
Yêu thích làm phim hoạt hình, đã có tìm hiểu về Unreal Engine.
Có kiến thức cơ bản modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như Blender, C4D Cinema hoặc Maya...
Có nền tảng mỹ thuật.
Tinh thần ham học hỏi, tính cầu toàn và cẩn thận cao.
Khả năng chịu áp lực và giải quyết công việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về Unreal engine ứng dụng trong làm phim và phim hoạt hình như: Xây dựng bối cảnh, Lookdev, Render, Hiệu ứng VFX, Quy trình làm việc giữa các phần mềm 3D vs Unreal Engine, Sản xuât phim với Virtual production... Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty. Có lương hỗ trợ học việc. Ăn trưa tại công ty Cơ hội công việc chính thức ngay sau khi hoàn thành học việc. Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và vui vẻ như không khí gia đình. Văn phòng và trang thiết bị hiện đại. Du lịch và team building hàng năm
Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về Unreal engine ứng dụng trong làm phim và phim hoạt hình như: Xây dựng bối cảnh, Lookdev, Render, Hiệu ứng VFX, Quy trình làm việc giữa các phần mềm 3D vs Unreal Engine, Sản xuât phim với Virtual production...
Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty.
Có lương hỗ trợ học việc.
Ăn trưa tại công ty
Cơ hội công việc chính thức ngay sau khi hoàn thành học việc.
Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và vui vẻ như không khí gia đình.
Văn phòng và trang thiết bị hiện đại.
Du lịch và team building hàng năm

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6- 461 Vũ Tông Phan, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

