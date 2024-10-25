Tuyển Dựng Phim thu nhập 3 - 5 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 461 Vũ Tông Phan, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Xây dựng công trình và bối cảnh 3D trong Unreal Engine theo concept Xây dựng quy trình và kiểm soát việc export đối tượng/cảnh từ các phần mềm 3D khác vào Unreal Engine: Setting ánh sáng (Lighting), Setting vật liệu cho models... Thực công việc theo phân công của Trưởng bộ phận

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu thích làm phim hoạt hình, đã có tìm hiểu về Unreal Engine. Có kiến thức cơ bản modeling, lighting một trong các phần mềm 3D như Blender, C4D Cinema hoặc Maya... Có nền tảng mỹ thuật. Tinh thần ham học hỏi, tính cầu toàn và cẩn thận cao. Khả năng chịu áp lực và giải quyết công việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo từ cơ bản đến nâng cao về Unreal engine ứng dụng trong làm phim và phim hoạt hình như: Xây dựng bối cảnh, Lookdev, Render, Hiệu ứng VFX, Quy trình làm việc giữa các phần mềm 3D vs Unreal Engine, Sản xuât phim với Virtual production... Tham gia trực tiếp vào những project phim hoạt hình 3D của công ty. Có lương hỗ trợ học việc. Ăn trưa tại công ty Cơ hội công việc chính thức ngay sau khi hoàn thành học việc. Môi trường làm việc cởi mở, thân thiện và vui vẻ như không khí gia đình. Văn phòng và trang thiết bị hiện đại. Du lịch và team building hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Dấu Cộng

