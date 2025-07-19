Tuyển Dược sĩ/Bán thuốc Công Ty Cổ Phần Phúc Long Heritage làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Quản lý hệ thống quản lý chất lượng tại Bếp Trung Tâm

- Thiết lập, xây dựng, cập nhật và vận hành hệ thống quản lý chất lượng cho bếp trung tâm.

- Soạn thảo và quản lý tài liệu SOP, hướng dẫn thao tác chuẩn.

- Thiết lập hệ thống lưu trữ hồ sơ chất lượng, nhật ký sản xuất, lưu mẫu.

2. Đào tạo và hướng dẫn nhân viên

- Đào tạo, kiểm tra kiến thức định kỳ cho nhân viên sản xuất, nhân viên QC bếp trung tâm về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, thực hành sản xuất tốt (GMP), và quy trình nội bộ.

3. Đảm bảo hệ thống quản lý chất lượng được vận hành đúng yêu cầu

- Thực hiện audit định kỳ/đột xuất tại các chi nhánh, kho, bếp trung tâm.

- Lập biên bản kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ, điều tra nguyên nhân & đưa ra kế hoạch hành động khắc phục.

- Thực hiện và kiểm soát việc lấy mẫu kiểm nghiệm định kỳ, kiểm VSCN & quản lý dữ liệu các kết quả.

4. Xử lý sự cố và cải tiến

- Tiếp nhận và xử lý các phản hồi liên quan đến chất lượng sản phẩm.

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ và đề xuất biện pháp phòng ngừa tái diễn.

- Tham gia các dự án cải tiến chất lượng và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

5. Phối hợp liên phòng ban

- Làm việc cùng các bộ phận R&D, vận hành, kho, sản xuất để triển khai các tiêu chuẩn chất lượng.