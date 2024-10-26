Tuyển Dược Sĩ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Tuyển Dược Sĩ thu nhập 10 - 15 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty cổ phần học viện Nutrime
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 09/11/2024
Công ty cổ phần học viện Nutrime

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Làm việc tại nhà, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Trao đổi và nắm bắt tình trạng hoặc các vấn đề sức khoẻ khách hàng gặp phải hoặc có thể sẽ gặp phải Đưa ra đánh giá về chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH Tư vấn các sản phẩm, thực phẩm bổ sung cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ của khách hàng Phối hợp với sale để lên đơn cho khách Quy trình trao đổi: 01 vòng
Trao đổi và nắm bắt tình trạng hoặc các vấn đề sức khoẻ khách hàng gặp phải hoặc có thể sẽ gặp phải
Đưa ra đánh giá về chế độ dinh dưỡng hiện tại của KH
Tư vấn các sản phẩm, thực phẩm bổ sung cải thiện dinh dưỡng và sức khoẻ của khách hàng
Phối hợp với sale để lên đơn cho khách
Quy trình trao đổi: 01 vòng

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp: Đại học hoặc trên đại học Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ có kinh nghiệm tương đương hoặc đã về hưu Có laptop để làm việc Có tâm và yêu nghề
Bằng cấp: Đại học hoặc trên đại học
Ưu tiên bác sĩ/ dược sỹ có kinh nghiệm tương đương hoặc đã về hưu
Có laptop để làm việc
Có tâm và yêu nghề

Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết... Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc Thời gian làm việc: 6 giờ / ngày: 9h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 7 Làm việc tại nhà hoặc tại văn phòng
Mức lương và pc: 10.000.000đ - 15.000.000đ/ tháng + thưởng cạnh tranh
Chế độ lương tháng 13, review lương hàng năm
Đóng bảo hiêm ngay sau 2 tháng thử việc
Chế độ nghỉ lễ tết, 12 ngày phép/ năm và thưởng phép năm theo thâm niên
Chế độ hiếu hỉ, thai sản, du lịch & team building 2 lần/ năm, tea break 2 lần/ tháng
Thưởng sinh nhật công ty, thưởng sinh nhật cá nhân, thưởng 20/10, 8/3, thưởng lễ tết...
Môi trường làm việc hòa đồng, thoải mái, nhân văn hóa làm việc tử tế
Được học miễn phí 100% các khóa học phát triển chuyên môn và kỹ năng, được tham gia đào tạo định kì hàng tháng từ CEO hoặc các giảng viên nổi tiếng
Được làm việc trong học viện dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn và mang lại nhiều giá trị cho xã hội
Được trao quyền và tạo điều kiện tối đa sáng tạo và chủ động trong công việc
Thời gian làm việc: 6 giờ / ngày: 9h00 - 12h00 và 14h00 - 17h00, Thứ 2 - Thứ 7 Làm việc tại nhà hoặc tại văn phòng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần học viện Nutrime

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần học viện Nutrime

Công ty cổ phần học viện Nutrime

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 247 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

